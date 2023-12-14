Путин поручил уравнять контрактников и добровольцев

Путин считает, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Добровольцы, которые заключили договор с Минобороны РФ, должны быть поставлены в одинаковые условия с контрактниками. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Все […] должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. Есть недоработки. Поступающие письма… Вчера говорил и с Генштабом и Минобороны… По некоторым моментам придется принимать изменения в законе. Я уверен, что депутаты поддержат», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
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