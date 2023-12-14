Путин поручил уравнять контрактников и добровольцев

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин считает, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Добровольцы, которые заключили договор с Минобороны РФ, должны быть поставлены в одинаковые условия с контрактниками. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Все […] должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. Есть недоработки. Поступающие письма… Вчера говорил и с Генштабом и Минобороны… По некоторым моментам придется принимать изменения в законе. Я уверен, что депутаты поддержат», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

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Добровольцы, которые заключили договор с Минобороны РФ, должны быть поставлены в одинаковые условия с контрактниками. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Все […] должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. Есть недоработки. Поступающие письма… Вчера говорил и с Генштабом и Минобороны… По некоторым моментам придется принимать изменения в законе. Я уверен, что депутаты поддержат», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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