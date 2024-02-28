Один из главных союзников Украины раскрыл, будет ли контрнаступление в этом году

Генштаб Британии: Украина вряд ли сможет начать контрнаступление в 2024 году

28 февраля 2024 в 07:59 Размер текста - 17 +

Украина не сможет начать новое контрнаступление в 2024 году, предложил Тони Радакин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина вряд ли сможет начать новое контрнаступление в этом году, так как страна находится в затруднительном положении. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин. «Я думаю, что это затруднительное положение Киева продлится по меньшей мере ближайшие несколько месяцев. Украина сможет начать новое контрнаступление в лучшем случае не раньше конца лета, однако наиболее вероятный сценарий — это только следующий год», — заявил Тони Радакин в разговоре с газетой The Guardian . Великобритания с первых дней является одним из главных союзников Киева. Она первой из стран G7 подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности, которые были обговорены еще летом 2023 года. В документе есть отдельный пункт про сотрудничество в оборонной промышленности. Также Великобритания во времена бывшего премьер-министра Бориса Джонсона давила на Украину, чтобы она отказалась от мира, который обсуждался в 2022 году. Джонсон настаивал, что Киев никогда не сможет договориться с Россией. Об этом заявляли российские лидеры и американский журналист Такер Карлсон, который недавно общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее представители Украины заявили, что новое контрнаступление в 2024 году будет проходить в Черном море. По словам президента страны Владимира Зеленского, Россию будут ждать сюрпризы. При этом никаких дат начала операции названо не было, передает МК.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина вряд ли сможет начать новое контрнаступление в этом году, так как страна находится в затруднительном положении. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин. «Я думаю, что это затруднительное положение Киева продлится по меньшей мере ближайшие несколько месяцев. Украина сможет начать новое контрнаступление в лучшем случае не раньше конца лета, однако наиболее вероятный сценарий — это только следующий год», — заявил Тони Радакин в разговоре с газетой The Guardian. Великобритания с первых дней является одним из главных союзников Киева. Она первой из стран G7 подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности, которые были обговорены еще летом 2023 года. В документе есть отдельный пункт про сотрудничество в оборонной промышленности. Также Великобритания во времена бывшего премьер-министра Бориса Джонсона давила на Украину, чтобы она отказалась от мира, который обсуждался в 2022 году. Джонсон настаивал, что Киев никогда не сможет договориться с Россией. Об этом заявляли российские лидеры и американский журналист Такер Карлсон, который недавно общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее представители Украины заявили, что новое контрнаступление в 2024 году будет проходить в Черном море. По словам президента страны Владимира Зеленского, Россию будут ждать сюрпризы. При этом никаких дат начала операции названо не было, передает МК.RU.