Британия и Украина подпишут соглашение о безопасности

12 января 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Риши Сунак и Владимир Зеленский готовы подписать договор о гарантиях безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британия станет первой страной, которая подпишет соглашения о безопасности с Украиной после саммита G7 в июле 2023 года. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании. «Премьер-министр [Британии Риши Сунак] и президент [Украины Владимир] Зеленский подпишут историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности», — говорится на сайте британского правительства . В нем отмечается, что страна станет первой среди государств G7, которая оформила гарантии безопасности по Украине документально. Раскрываются и конкретные шаги. Так, в документе прописано, что две страны обязуются обмениваться данными разведки, сотрудничать в сфере кибербезопасности, а также проводить обучения медиков и военных. Еще в договор входит кооперация в сфере оборонной промышленности. Сунак во время во время визита в Киев пообещал передать Украине крупнейшую партию беспилотников. В июле представители стран G7 согласовали гарантии безопасности для Украины. Однако они не были оформлены документально между каждыми членами организации. Гарантии включали в себя усиление военной промышленности Киева и долгосрочное военное сотрудничество. Подробнее — в материале URA.RU.

Британия станет первой страной, которая подпишет соглашения о безопасности с Украиной после саммита G7 в июле 2023 года. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании. «Премьер-министр [Британии Риши Сунак] и президент [Украины Владимир] Зеленский подпишут историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности», — говорится на сайте британского правительства. В нем отмечается, что страна станет первой среди государств G7, которая оформила гарантии безопасности по Украине документально. Раскрываются и конкретные шаги. Так, в документе прописано, что две страны обязуются обмениваться данными разведки, сотрудничать в сфере кибербезопасности, а также проводить обучения медиков и военных. Еще в договор входит кооперация в сфере оборонной промышленности. Сунак во время во время визита в Киев пообещал передать Украине крупнейшую партию беспилотников. В июле представители стран G7 согласовали гарантии безопасности для Украины. Однако они не были оформлены документально между каждыми членами организации. Гарантии включали в себя усиление военной промышленности Киева и долгосрочное военное сотрудничество. Подробнее — в материале URA.RU.