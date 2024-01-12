Британия и Украина подпишут соглашение о безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Зеленского в Великобританию. stock, зеленский владимир, Сунак Риши,  stock
Риши Сунак и Владимир Зеленский готовы подписать договор о гарантиях безопасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британия станет первой страной, которая подпишет соглашения о безопасности с Украиной после саммита G7 в июле 2023 года. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

«Премьер-министр [Британии Риши Сунак] и президент [Украины Владимир] Зеленский подпишут историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности», — говорится на сайте британского правительства. В нем отмечается, что страна станет первой среди государств G7, которая оформила гарантии безопасности по Украине документально.

Раскрываются и конкретные шаги. Так, в документе прописано, что две страны обязуются обмениваться данными разведки, сотрудничать в сфере кибербезопасности, а также проводить обучения медиков и военных. Еще в договор входит кооперация в сфере оборонной промышленности. Сунак во время во время визита в Киев пообещал передать Украине крупнейшую партию беспилотников.

В июле представители стран G7 согласовали гарантии безопасности для Украины. Однако они не были оформлены документально между каждыми членами организации. Гарантии включали в себя усиление военной промышленности Киева и долгосрочное военное сотрудничество. Подробнее — в материале URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британия станет первой страной, которая подпишет соглашения о безопасности с Украиной после саммита G7 в июле 2023 года. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании. «Премьер-министр [Британии Риши Сунак] и президент [Украины Владимир] Зеленский подпишут историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности», — говорится на сайте британского правительства. В нем отмечается, что страна станет первой среди государств G7, которая оформила гарантии безопасности по Украине документально. Раскрываются и конкретные шаги. Так, в документе прописано, что две страны обязуются обмениваться данными разведки, сотрудничать в сфере кибербезопасности, а также проводить обучения медиков и военных. Еще в договор входит кооперация в сфере оборонной промышленности. Сунак во время во время визита в Киев пообещал передать Украине крупнейшую партию беспилотников. В июле представители стран G7 согласовали гарантии безопасности для Украины. Однако они не были оформлены документально между каждыми членами организации. Гарантии включали в себя усиление военной промышленности Киева и долгосрочное военное сотрудничество. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...