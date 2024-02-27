27 февраля 2024

Карлсон обвинил Байдена в срыве мирных переговоров России и Украины в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью Путина Такеру Карлсону., Карлсон Такер
Карлсон раскрыл, кто виновен в срыве переговоров между РФ и Украиной Фото:

Американский журналист Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в срыве мирных переговоров между РФ и Украиной в 2022 году в Стамбуле. Об этом сам журналист рассказал в эфире подкаста на youtube-канале блогера Лекса Фридмана.

«Администрация Байдена отправила занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы остановить переговоры. Сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что вы не можете прийти к какому-либо соглашению с Россией», — заявил Карлсон в эфире подкаста.

По словам Карлсона, действия Джонсона привели к гибели большого числа украинцев и множеству проблем. Он назвал такую политику моральным преступлением.

Ранее лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог завершиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной. Арахамия входил в состав украинской делегации на переговорах. Он добавил, что невступление в НАТО было ключевым пунктом для наступления перемирия с Россией.

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Американский журналист Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в срыве мирных переговоров между РФ и Украиной в 2022 году в Стамбуле. Об этом сам журналист рассказал в эфире подкаста на youtube-канале блогера Лекса Фридмана. «Администрация Байдена отправила занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы остановить переговоры. Сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что вы не можете прийти к какому-либо соглашению с Россией», — заявил Карлсон в эфире подкаста. По словам Карлсона, действия Джонсона привели к гибели большого числа украинцев и множеству проблем. Он назвал такую политику моральным преступлением. Ранее лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог завершиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной. Арахамия входил в состав украинской делегации на переговорах. Он добавил, что невступление в НАТО было ключевым пунктом для наступления перемирия с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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