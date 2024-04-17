Baza: ВСУ ударили по аэродрому в Крыму баллистическими ракетами

Армия Украины, вероятно, атаковала аэродром в Джанкое (Крым), используя баллистические ракеты. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации нет.
«ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. По одной из версий, атака велась баллистическими ракетами. Атака началась в 3:40 утра и длилась почти час», — говорится в публикации. Согласно предварительным данным, ВСУ выпустили около восьми ракет.
Эвакуации населения не было. В Минобороны РФ еще не комментировали возможный удар по Джанкое. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство.
Местные жители говорили, что возле аэродрома начался пожар. Минтранс Крыма сообщило о закрытии трассы от села Победа до населенного пункта Азовское.
Блогер Сергей Колясников сообщил в telegram-канале, что было несколько прилетов по Джанкое. В ответ наносятся удары по Одессе и Чернигову. Одесские СМИ стали писать о серии взрывов.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Армия Украины, вероятно, атаковала аэродром в Джанкое (Крым), используя баллистические ракеты. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации нет. «ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. По одной из версий, атака велась баллистическими ракетами. Атака началась в 3:40 утра и длилась почти час», — говорится в публикации. Согласно предварительным данным, ВСУ выпустили около восьми ракет. Эвакуации населения не было. В Минобороны РФ еще не комментировали возможный удар по Джанкое. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство. Местные жители говорили, что возле аэродрома начался пожар. Минтранс Крыма сообщило о закрытии трассы от села Победа до населенного пункта Азовское. Блогер Сергей Колясников сообщил в telegram-канале, что было несколько прилетов по Джанкое. В ответ наносятся удары по Одессе и Чернигову. Одесские СМИ стали писать о серии взрывов.