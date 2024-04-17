Происшествия Baza: ВСУ ударили по аэродрому в Крыму баллистическими ракетами 17 апреля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 + ВСУ запустили от семи до восьми ракет в сторону Джанкое, сообщают СМИ, официальной информации нет Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины, вероятно, атаковала аэродром в Джанкое (Крым), используя баллистические ракеты. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации нет. «ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. По одной из версий, атака велась баллистическими ракетами. Атака началась в 3:40 утра и длилась почти час», — говорится в публикации. Согласно предварительным данным, ВСУ выпустили около восьми ракет. Эвакуации населения не было. В Минобороны РФ еще не комментировали возможный удар по Джанкое. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство. Местные жители говорили, что возле аэродрома начался пожар. Минтранс Крыма сообщило о закрытии трассы от села Победа до населенного пункта Азовское. Блогер Сергей Колясников сообщил в telegram-канале , что было несколько прилетов по Джанкое. В ответ наносятся удары по Одессе и Чернигову. Одесские СМИ стали писать о серии взрывов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Армия Украины, вероятно, атаковала аэродром в Джанкое (Крым), используя баллистические ракеты. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации нет. «ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. По одной из версий, атака велась баллистическими ракетами. Атака началась в 3:40 утра и длилась почти час», — говорится в публикации. Согласно предварительным данным, ВСУ выпустили около восьми ракет. Эвакуации населения не было. В Минобороны РФ еще не комментировали возможный удар по Джанкое. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство. Местные жители говорили, что возле аэродрома начался пожар. Минтранс Крыма сообщило о закрытии трассы от села Победа до населенного пункта Азовское. Блогер Сергей Колясников сообщил в telegram-канале, что было несколько прилетов по Джанкое. В ответ наносятся удары по Одессе и Чернигову. Одесские СМИ стали писать о серии взрывов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям