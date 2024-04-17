Baza: ВСУ ударили по аэродрому в Крыму баллистическими ракетами

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ВСУ запустили от семи до восьми ракет в сторону Джанкое, сообщают СМИ, официальной информации нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины, вероятно, атаковала аэродром в Джанкое (Крым), используя баллистические ракеты. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации нет.

«ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. По одной из версий, атака велась баллистическими ракетами. Атака началась в 3:40 утра и длилась почти час», — говорится в публикации. Согласно предварительным данным, ВСУ выпустили около восьми ракет.

Эвакуации населения не было. В Минобороны РФ еще не комментировали возможный удар по Джанкое. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство.

Местные жители говорили, что возле аэродрома начался пожар. Минтранс Крыма сообщило о закрытии трассы от села Победа до населенного пункта Азовское.

Блогер Сергей Колясников сообщил в telegram-канале, что было несколько прилетов по Джанкое. В ответ наносятся удары по Одессе и Чернигову. Одесские СМИ стали писать о серии взрывов.

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Армия Украины, вероятно, атаковала аэродром в Джанкое (Крым), используя баллистические ракеты. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации нет. «ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. По одной из версий, атака велась баллистическими ракетами. Атака началась в 3:40 утра и длилась почти час», — говорится в публикации. Согласно предварительным данным, ВСУ выпустили около восьми ракет. Эвакуации населения не было. В Минобороны РФ еще не комментировали возможный удар по Джанкое. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство. Местные жители говорили, что возле аэродрома начался пожар. Минтранс Крыма сообщило о закрытии трассы от села Победа до населенного пункта Азовское. Блогер Сергей Колясников сообщил в telegram-канале, что было несколько прилетов по Джанкое. В ответ наносятся удары по Одессе и Чернигову. Одесские СМИ стали писать о серии взрывов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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