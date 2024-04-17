У аэродрома в Крыму произошли взрывы

Несколько хлопков рядом с аэродром услышали местные жители
На севере Крыма прозвучал мощный взрыв и произошел пожар в районе аэродрома. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на жителей крымского города Джанкоя.
«Сразу несколько громких хлопков были слышны в районе 4 часов утра, первый — примерно в 3:40. После этого в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар», — передает слова очевидцев telegram-канал. Причина взрыва и возгорания не указана.
Корреспондент URA.RU отправил запрос с Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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