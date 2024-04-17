У аэродрома в Крыму произошли взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, аэропорт, посадка самолета, взлет самолета, авиашоу, аэродром, авиация, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, сухой, ssj100, PowerJet SaM146, авиадиспетчерская
Несколько хлопков рядом с аэродром услышали местные жители Фото:

На севере Крыма прозвучал мощный взрыв и произошел пожар в районе аэродрома. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на жителей крымского города Джанкоя.

«Сразу несколько громких хлопков были слышны в районе 4 часов утра, первый — примерно в 3:40. После этого в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар», — передает слова очевидцев telegram-канал. Причина взрыва и возгорания не указана.

Корреспондент URA.RU отправил запрос с Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На севере Крыма прозвучал мощный взрыв и произошел пожар в районе аэродрома. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на жителей крымского города Джанкоя. «Сразу несколько громких хлопков были слышны в районе 4 часов утра, первый — примерно в 3:40. После этого в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар», — передает слова очевидцев telegram-канал. Причина взрыва и возгорания не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос с Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...