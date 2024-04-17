Возле Джанкоя в Крыму перекрыто движение транспорта

Изменение движения носит временный характер, отметили в Минтрансе
Движение транспорта в районе Джанкоя временно остановлено. Об этом сообщил Минтранс Крыма.
«Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги: граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района», — сказано в сообщении
С чем этом связано, не уточняется. Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов рядом с Джанкоем. Они рассказывали и о пожаре около аэродрома.
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