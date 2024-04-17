Возле Джанкоя в Крыму перекрыто движение транспорта

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Форум "Таврида". Симферополь, пробка, симферополь, крым, дорога авто
Изменение движения носит временный характер, отметили в Минтрансе Фото:

Движение транспорта в районе Джанкоя временно остановлено. Об этом сообщил Минтранс Крыма.

«Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги: граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района», — сказано в сообщении telegram-канала Минтранса. Отмечается, что объезд возможен по другой дороге, которая идет через Симферополь.

С чем этом связано, не уточняется. Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов рядом с Джанкоем. Они рассказывали и о пожаре около аэродрома.

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Движение транспорта в районе Джанкоя временно остановлено. Об этом сообщил Минтранс Крыма. «Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги: граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района», — сказано в сообщении telegram-канала Минтранса. Отмечается, что объезд возможен по другой дороге, которая идет через Симферополь. С чем этом связано, не уточняется. Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов рядом с Джанкоем. Они рассказывали и о пожаре около аэродрома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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