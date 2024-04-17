Происшествия Возле Джанкоя в Крыму перекрыто движение транспорта 17 апреля 2024 в 09:53 Размер текста - 17 + Изменение движения носит временный характер, отметили в Минтрансе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Движение транспорта в районе Джанкоя временно остановлено. Об этом сообщил Минтранс Крыма. «Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги: граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района», — сказано в сообщении telegram-канала Минтранса. Отмечается, что объезд возможен по другой дороге, которая идет через Симферополь. С чем этом связано, не уточняется. Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов рядом с Джанкоем. Они рассказывали и о пожаре около аэродрома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Движение транспорта в районе Джанкоя временно остановлено. Об этом сообщил Минтранс Крыма. «Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги: граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района», — сказано в сообщении telegram-канала Минтранса. Отмечается, что объезд возможен по другой дороге, которая идет через Симферополь. С чем этом связано, не уточняется. Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов рядом с Джанкоем. Они рассказывали и о пожаре около аэродрома. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям