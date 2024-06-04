Стало известно о десятках иностранных ДРГ на Украине

Гаврилов: на Украине действуют 92 иностранных ДРГ, включая 14 американских

04 июня 2024 в 07:08 Размер текста - 17 +

Иностранные ДРГ в составе ВСУ планируют террористические операции против РФ на территории Украины Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 90 иностранных диверсионных групп (ДРГ) действуют на Украине. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Он уточнил, что среди этих групп есть 14 американских. «На Украине действуют 92 ДРГ, из них 14 американских. То есть их генералы, их офицеры, которые как бы наемники и как бы инструкторы, фактически планируют террористические операции», — сообщил Гаврилов в интервью газете «Известия». Говоря о дислокации иностранных ДРГ на территории Украины, глава делегации РФ ссылается на «открытые материалы», которые подтверждает Пентагон. Ранее стало известно, что украинские власти на деньги США и НАТО обучают и вооружают диверсионно-разведывательные группы, заявлял депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Депутат ГД Виктор Водолацкий говорил, что иностранные военные базируются на второй линии фронта, понимая, что на первой их ждет лишь смерть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 90 иностранных диверсионных групп (ДРГ) действуют на Украине. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Он уточнил, что среди этих групп есть 14 американских. «На Украине действуют 92 ДРГ, из них 14 американских. То есть их генералы, их офицеры, которые как бы наемники и как бы инструкторы, фактически планируют террористические операции», — сообщил Гаврилов в интервью газете «Известия». Говоря о дислокации иностранных ДРГ на территории Украины, глава делегации РФ ссылается на «открытые материалы», которые подтверждает Пентагон. Ранее стало известно, что украинские власти на деньги США и НАТО обучают и вооружают диверсионно-разведывательные группы, заявлял депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Депутат ГД Виктор Водолацкий говорил, что иностранные военные базируются на второй линии фронта, понимая, что на первой их ждет лишь смерть.