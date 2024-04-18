Депутат Ивлев: США и НАТО спонсируют и обучают украинские ДРГ

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Представителей ДРГ ждет российский суд и суровое наказание, заявил Ивлев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти на деньги США и НАТО обучают и вооружают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), ответственные за нападения на Белгородскую и Брянскую области. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Как гестапо власовцев, так и ГУР использует [ДРГ] в самых грязных диверсиях и нападениях на города и села Брянской и Белгородской областей, в которых погибли мирные граждане», — передает слова Ивлева РИА Новости.

Он заявил, что в состав этих ДРГ входят предатели России, которым никогда не будет прощения. Депутат также подчеркнул, что идеология этих диверсантов — неонацизм.

Генерал-майор отметил, что представителей ДРГ проклинает народ России, диверсантов ждет суд и суровое наказание. «Если раньше не найдет пуля российского солдата», — резюмировал Ивлев.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, входящих в состав украинских ДРГ. Украинские диверсанты неоднократно пытались прорваться на территорию России. По мнению военного политолога Олега Иванникова, они активизировались перед выборами президента в России.

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Украинские власти на деньги США и НАТО обучают и вооружают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), ответственные за нападения на Белгородскую и Брянскую области. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. «Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Как гестапо власовцев, так и ГУР использует [ДРГ] в самых грязных диверсиях и нападениях на города и села Брянской и Белгородской областей, в которых погибли мирные граждане», — передает слова Ивлева РИА Новости. Он заявил, что в состав этих ДРГ входят предатели России, которым никогда не будет прощения. Депутат также подчеркнул, что идеология этих диверсантов — неонацизм. Генерал-майор отметил, что представителей ДРГ проклинает народ России, диверсантов ждет суд и суровое наказание. «Если раньше не найдет пуля российского солдата», — резюмировал Ивлев. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, входящих в состав украинских ДРГ. Украинские диверсанты неоднократно пытались прорваться на территорию России. По мнению военного политолога Олега Иванникова, они активизировались перед выборами президента в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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