Депутат Ивлев: США и НАТО спонсируют и обучают украинские ДРГ

18 апреля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Представителей ДРГ ждет российский суд и суровое наказание, заявил Ивлев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти на деньги США и НАТО обучают и вооружают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), ответственные за нападения на Белгородскую и Брянскую области. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. «Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Как гестапо власовцев, так и ГУР использует [ДРГ] в самых грязных диверсиях и нападениях на города и села Брянской и Белгородской областей, в которых погибли мирные граждане», — передает слова Ивлева РИА Новости. Он заявил, что в состав этих ДРГ входят предатели России, которым никогда не будет прощения. Депутат также подчеркнул, что идеология этих диверсантов — неонацизм. Генерал-майор отметил, что представителей ДРГ проклинает народ России, диверсантов ждет суд и суровое наказание. «Если раньше не найдет пуля российского солдата», — резюмировал Ивлев. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, входящих в состав украинских ДРГ. Украинские диверсанты неоднократно пытались прорваться на территорию России. По мнению военного политолога Олега Иванникова, они активизировались перед выборами президента в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские власти на деньги США и НАТО обучают и вооружают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), ответственные за нападения на Белгородскую и Брянскую области. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. «Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Как гестапо власовцев, так и ГУР использует [ДРГ] в самых грязных диверсиях и нападениях на города и села Брянской и Белгородской областей, в которых погибли мирные граждане», — передает слова Ивлева РИА Новости. Он заявил, что в состав этих ДРГ входят предатели России, которым никогда не будет прощения. Депутат также подчеркнул, что идеология этих диверсантов — неонацизм. Генерал-майор отметил, что представителей ДРГ проклинает народ России, диверсантов ждет суд и суровое наказание. «Если раньше не найдет пуля российского солдата», — резюмировал Ивлев. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, входящих в состав украинских ДРГ. Украинские диверсанты неоднократно пытались прорваться на территорию России. По мнению военного политолога Олега Иванникова, они активизировались перед выборами президента в России.