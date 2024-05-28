Иностранные наемники на Украине не хотят воевать в первых рядах из-за страха смерти

Западные наемники и инструкторы, воюющие за ВСУ, перебазируются на вторую линию обороны из-за осознания, что на первой линии их ждет смерть. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключил наемнические контракты, они перебазируются во вторую линию, они понимают, что в ближайшее время их настигнет смерть», — рассказал Виктор Водолацкий в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что эту информацию подтверждают украинские военнопленные.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации российские военные ликвидировали около шести тысяч иностранных бойцов. Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что многие иностранцы в рядах ВСУ предпочитают отсиживаться в тылу, пишет «Ридус».
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