Иностранные наемники на Украине не хотят воевать в первых рядах из-за страха смерти

Депутат Водолацкий: иностранные военные переходят на вторую линию обороны
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Иностранные наемники не хотят воевать в первых рядах, сказал Виктор Водолацкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные наемники и инструкторы, воюющие за ВСУ, перебазируются на вторую линию обороны из-за осознания, что на первой линии их ждет смерть. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключил наемнические контракты, они перебазируются во вторую линию, они понимают, что в ближайшее время их настигнет смерть», — рассказал Виктор Водолацкий в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что эту информацию подтверждают украинские военнопленные.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации российские военные ликвидировали около шести тысяч иностранных бойцов. Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что многие иностранцы в рядах ВСУ предпочитают отсиживаться в тылу, пишет «Ридус».

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Западные наемники и инструкторы, воюющие за ВСУ, перебазируются на вторую линию обороны из-за осознания, что на первой линии их ждет смерть. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключил наемнические контракты, они перебазируются во вторую линию, они понимают, что в ближайшее время их настигнет смерть», — рассказал Виктор Водолацкий в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что эту информацию подтверждают украинские военнопленные. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации российские военные ликвидировали около шести тысяч иностранных бойцов. Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что многие иностранцы в рядах ВСУ предпочитают отсиживаться в тылу, пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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