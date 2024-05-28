Иностранные наемники на Украине не хотят воевать в первых рядах из-за страха смерти

Депутат Водолацкий: иностранные военные переходят на вторую линию обороны

28 мая 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники не хотят воевать в первых рядах, сказал Виктор Водолацкий Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные наемники и инструкторы, воюющие за ВСУ, перебазируются на вторую линию обороны из-за осознания, что на первой линии их ждет смерть. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключил наемнические контракты, они перебазируются во вторую линию, они понимают, что в ближайшее время их настигнет смерть», — рассказал Виктор Водолацкий в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что эту информацию подтверждают украинские военнопленные. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации российские военные ликвидировали около шести тысяч иностранных бойцов. Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что многие иностранцы в рядах ВСУ предпочитают отсиживаться в тылу, пишет «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные наемники и инструкторы, воюющие за ВСУ, перебазируются на вторую линию обороны из-за осознания, что на первой линии их ждет смерть. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключил наемнические контракты, они перебазируются во вторую линию, они понимают, что в ближайшее время их настигнет смерть», — рассказал Виктор Водолацкий в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что эту информацию подтверждают украинские военнопленные. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации российские военные ликвидировали около шести тысяч иностранных бойцов. Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что многие иностранцы в рядах ВСУ предпочитают отсиживаться в тылу, пишет «Ридус».