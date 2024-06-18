Врач назвал главную причину смерти от ботулизма

Доктор Продеус: главная причина смерти от ботулизма — позднее обращение к врачу

18 июня 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Несвоевременное обращение к медикам — основная причина смерти от отравлений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основная причина смертности от ботулизма в России чаще всего связана с поздним обращением за помощью. Об этом сообщил иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. «Случаи смерти от ботулизма единичны и обычно происходят из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью. Если человек подозревает ботулизм, нужно сразу же обратиться к врачу. Лечение в настоящее время очень понятное», — цитирует Андрея Продеуса ТАСС. Продеус подчеркнул, что при своевременной диагностике и начале лечения, включающего применение антитоксических препаратов, заболевание успешно лечится. Он напомнил о соблюдении норм гигиены и отказе от употребления продуктов сомнительного качества. Часто источниками инфекции становятся домашние консервы. Как сообщало URA.RU ранее, Роспотребнадзор изъял продукцию, вызвавшую массовое отравление. Сразу в нескольких городах России — Москве, Казани, Нижнем Новгороде и некоторых районах Подмосковья — 16 июня люди начали обращаться в медицинские учреждения с подозрением на ботулизм. СКР организовал расследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основная причина смертности от ботулизма в России чаще всего связана с поздним обращением за помощью. Об этом сообщил иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. «Случаи смерти от ботулизма единичны и обычно происходят из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью. Если человек подозревает ботулизм, нужно сразу же обратиться к врачу. Лечение в настоящее время очень понятное», — цитирует Андрея Продеуса ТАСС. Продеус подчеркнул, что при своевременной диагностике и начале лечения, включающего применение антитоксических препаратов, заболевание успешно лечится. Он напомнил о соблюдении норм гигиены и отказе от употребления продуктов сомнительного качества. Часто источниками инфекции становятся домашние консервы. Как сообщало URA.RU ранее, Роспотребнадзор изъял продукцию, вызвавшую массовое отравление. Сразу в нескольких городах России — Москве, Казани, Нижнем Новгороде и некоторых районах Подмосковья — 16 июня люди начали обращаться в медицинские учреждения с подозрением на ботулизм. СКР организовал расследование.