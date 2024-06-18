Врач назвал главную причину смерти от ботулизма

Основная причина смертности от ботулизма в России чаще всего связана с поздним обращением за помощью. Об этом сообщил иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.
«Случаи смерти от ботулизма единичны и обычно происходят из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью. Если человек подозревает ботулизм, нужно сразу же обратиться к врачу. Лечение в настоящее время очень понятное», — цитирует Андрея Продеуса ТАСС.
Продеус подчеркнул, что при своевременной диагностике и начале лечения, включающего применение антитоксических препаратов, заболевание успешно лечится. Он напомнил о соблюдении норм гигиены и отказе от употребления продуктов сомнительного качества. Часто источниками инфекции становятся домашние консервы.
Как сообщало URA.RU ранее, Роспотребнадзор изъял продукцию, вызвавшую массовое отравление. Сразу в нескольких городах России — Москве, Казани, Нижнем Новгороде и некоторых районах Подмосковья — 16 июня люди начали обращаться в медицинские учреждения с подозрением на ботулизм. СКР организовал расследование.
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