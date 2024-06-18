В больницы Подмосковья поступило 20 человек с подозрением на ботулизм

В подмосковные больницы за медпомощью с подозрением на ботулизм обратилось 20 человек, 12 из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
«На данный момент в медучреждениях, подведомственных минздраву Московской области, находятся 20 человек с предварительным диагнозом „ботулизм“, из них 12 — в тяжелом состоянии», — заявили представители ведомства. Там же отметили, что состояние остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Информацию об этом передает РИА Новости.
Сейчас специалисты оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Ситуация находится на контроле Минздрава.
Ранее более 120 москвичей обратились за помощью в медучреждения, испытав симптомы, похожие на ботулизм. Ранее все пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки. Позже с похожей проблемой столкнулись жители Казани и Нижнего Новгорода. Следственный комитет РФ задержал уже троих фигурантов дела о массовом отравлении салатами, передает РАПСИ.
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