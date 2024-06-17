СКР создал особую группу для расследования массового отравления в Москве

Следственный комитет РФ по Москве сформировал отдельную группу, которая будет заниматься расследованием массового отравления тунцом в столице страны. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале комитета.
«По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрея Стрижова создана следственно-оперативная группа. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления СК РФ по Москве», — передает ведомство. Также там указан номер телефона, куда пострадавших от отравления просят позвонить с целью информирования.
За несколько дней в московские больницы поступили десятки граждан с жалобами на отравление. В итоге выяснилось, что пострадавшие заразились ботулизмом после употребления тунца. После этого в Роскачестве инициировали проверку.
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