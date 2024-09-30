Россия нашла альтернативу Суэцкому каналу на Ближнем Востоке

Развитие сотрудничества ЕАЭС с Ираном сделает Каспий новым экономическим центром

01 октября 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин посетил Иран перед визитом в Армению Фото: Георгий Бергал © URA.RU Через Каспийское море проложат альтернативный Суэцкому каналу маршрут. Это станет возможны после получения Ираном статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Так декан экономического факультета Российского университета дружбы народов Инна Андронова объяснила URA.RU заинтересованность Москвы и Тегерана в присоединении Ирана к ЕАЭС в качестве наблюдателя. Новость по теме Россия приблизилась к главной цели коридора «Север-Юг» «Это создает реальную возможность сделать из Каспийского моря новый центр международной торговли и, развивая логистику, перенаправить торговые потоки из Азии не через Суэцкий канал, а через Иран и Каспий», — объясняет эксперт. В декабре прошлого года ЕАЭС и Иран подписали соглашение о зоне свободной торговли взамен временного, действовавшего с 2018 года. Этим летом оно было ратифицировано всеми сторонами. В июне Иран выразил намерение стать при объединении наблюдателем. Этот статус не дает права голоса, но позволяет участвовать в работе Евразийской экономической комиссии, выражать свою позицию и проводить переговоры в кулуарах, что важно при обсуждении технических регламентов и других вопросов, отметила Инна Андронова. Декан экономического факультета РУДН Инна Андронова рассказала в интервью URA.RU, как будет развиваться ЕАЭС после спецоперации. Подробности — в эксклюзивном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Через Каспийское море проложат альтернативный Суэцкому каналу маршрут. Это станет возможны после получения Ираном статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Так декан экономического факультета Российского университета дружбы народов Инна Андронова объяснила URA.RU заинтересованность Москвы и Тегерана в присоединении Ирана к ЕАЭС в качестве наблюдателя. «Это создает реальную возможность сделать из Каспийского моря новый центр международной торговли и, развивая логистику, перенаправить торговые потоки из Азии не через Суэцкий канал, а через Иран и Каспий», — объясняет эксперт. В декабре прошлого года ЕАЭС и Иран подписали соглашение о зоне свободной торговли взамен временного, действовавшего с 2018 года. Этим летом оно было ратифицировано всеми сторонами. В июне Иран выразил намерение стать при объединении наблюдателем. Этот статус не дает права голоса, но позволяет участвовать в работе Евразийской экономической комиссии, выражать свою позицию и проводить переговоры в кулуарах, что важно при обсуждении технических регламентов и других вопросов, отметила Инна Андронова. Декан экономического факультета РУДН Инна Андронова рассказала в интервью URA.RU, как будет развиваться ЕАЭС после спецоперации. Подробности — в эксклюзивном материале.