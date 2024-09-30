Россия приблизилась к главной цели коридора «Север-Юг»

Власти России приблизились к главной цели транспортного коридора «Север-Юг». Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохамаддом Резой Арефом в Тегеране 30 сентября заявил, что РФ будет и дальше наращивать торговлю с исламской республикой. Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов отметил, что российские власти укрепляют отношения с важнейшим союзником несмотря на нестабильную обстановку на Ближнем Востоке.
«Мы приветствуем принципиальное решение Ирана о дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Россией и полностью разделяем такой настрой. Приоритетное значение придаем расширению нашего торгово-экономического сотрудничества, диверсификации взаимного товарооборота и его структуры и предлагаем продолжить совместную работу по его увеличению», — заявил Мишустин на встрече с первым вице-президентом Ирана.
Как отметил премьер, Россия и Иран обладают большим транзитным потенциалом, здесь большое значение отводится транспортному коридору «Север—Юг». Также есть благоприятные условия для реализации целого ряда крупных инвестиционных проектов в других областях, добавил Мишустин.
Мнение российского премьера разделил Мохаммад Реза Ареф, отметив, что обе страны противостоят санкциям Запада. «Мы подчеркиваем необходимость укрепления регионального сотрудничества во всех сферах с Россией, которая является нашим другом», — заявил первый вице-президент Ирана.
Сложная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке не помешает России и Ирану развивать двусторонние отношения и сотрудничество с другими странами в регионе, считает Станислав Иванов. По его мнению, крупнейший логистический проект поможет еще сильнее нарастить торговлю.
«Коридор „Север—Юг“ через Иран, я не знаю точно по срокам, но он будет осуществлен. В нем заинтересованы как Иран, так и Россия. Для обеих наших стран этот коридор расширяет возможности во взаимной и внешней торговле, в развитии деловых связей», — заявил собеседник URA.RU.
Реформист Масуд Пезешкиан, ставший президентом Ирана, продолжит курс страны на сближение с Россией, уверен эксперт. «Я думаю, рисков не будет, потому что сотрудничество широкое», — объяснил Иванов.
Визит Мишустина в Иран как раз связан с другими важными вопросами. В том числе с подготовкой ко встрече лидеров России и Ирана на саммите БРИКС в Казани в октябре и работой по подписанию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, резюмировал эксперт.
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