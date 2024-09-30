Что будет с ЕАЭС после спецоперации

Это покажет встреча глав правительств в Армении

01 октября 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Ереванский форум и межправительственный совет покажут, насколько страны ЕАЭС и партнеры готовы вместе идти дальше, отмечает Инна Андронова Фото: Роман Наумов © URA.RU Приобретение Евразийским экономическим союзом новых партнеров станет возможным после завершения спецоперации. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ереван, где примет участие во встрече глав правительств объединения и Евразийском экономическом форуме. Декан экономического факультета РУДН Инна Андронова отмечает, что окончание СВО «разморозит» договоренности по зонам свободной торговли с рядом стран, а переговоры в Армении покажут, кто из потенциальных союзников к этому готов. — Премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в Евразийском экономическом форуме и межправсовете ЕАЭС в Ереване. Каковы ожидания экспертного сообщества от этих событий? Армения исторически является партнером России, рынки двух стран сильно связаны, говорит Инна Андронова Фото: Виталий Страхов © URA.RU — Такие встречи на высоком правительственном уровне всегда показательны, по ним можно сделать выводы, насколько страны готовы развивать сотрудничество и совместно идти дальше. Ждем конкретных результатов, договоренностей в части расширения ЕАЭС, хотя бы на уровне стран-наблюдателей, и продвижения по разным направлениям. Это и финансирование наднациональных проектов, и создание общих рынков. Все это выполнение целей и задач стратегии развития ЕАЭС до 2030 года. — Уже давно планируется заключение соглашений о свободной торговле с Египтом, ОАЭ, Индией и Индонезией, временное также заключат с Монголией. Как это повлияет на экономические возможности союза? — Любое расширение объединения увеличивает его вес в мировой экономике и политике. ЕАЭС — это экономическая интеграция, она начинается с заключения соглашений о зонах свободной торговли и предполагает создание общих интересов, а на дальнейших этапах — и единой наднациональной внешнеторговой политики. Работа в этом направлении, безусловно, важна, хотя она в сегодняшних условиях идет не так быстро, как хотелось бы. Мы находимся в условиях санкций, и нашим партнерам нужно обладать большой смелостью, чтобы заявить на весь мир, что они вступают в ЕАЭС. Это затягивает сроки принятия решений. — То есть заключения новых соглашений о свободной торговле можно ждать еще долго? — Все зависит от сроков проведения спецоперации. Завершение СВО «разморозит» процесс. Сейчас он тормозится, потому что страны, которые рассматривают заключение таких соглашений с ЕАЭС, находятся под колоссальным прессингом наших оппонентов. И сейчас экономическая интеграция происходит не благодаря политическим отношениям, а вопреки. Но если у страны есть экономический интерес к партнеру, она будет с ним взаимодействовать. Другой вопрос, как, — открыто или потихоньку, чтобы не попасть под санкции. При этом любая наша инициатива всегда будет иметь контр-инициативу со стороны Запада. Недавно Михаил Мишустин посетил Узбекистан, а следом за ним — канцлер Германии Олаф Шольц. Но Узбекистан в интеграции с Евразийским экономическим союзом уже продвинулся дальше. Он в статусе наблюдателя, который, хотя и не дает права голоса, позволяет участвовать в работе Евразийской экономической комиссии, присутствовать на заседаниях. Представитель страны может провести переговоры в кулуарах, высказать свою позицию, что очень важно. Когда обсуждаются технические регламенты, которые потом сильно повлияют на объемы взаимной торговли даже с третьими странами, наблюдатель может внести свои предложения. — Иран в этом году выразил желание стать государством-наблюдателем при ЕАЭС. Что этот статус для Тегерана даст союзу и России, и стоит ли ждать скорого решения этого вопроса? Процесс расширения ЕАЭС «разморозится» после завершения спецоперации, объясняет Инна Андронова Фото: Роман Наумов © URA.RU — Иран раньше России оказался под санкциями, и теперь у него уже нет иллюзий насчет того, как к нему относятся на Западе, поэтому с ним договариваться проще. С Ираном у Евразийского экономического союза было «Временное соглашение от 17 мая 2018 г., ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами — членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны», в декабре прошлого года было подписано и летом ратифицировано всеми сторонами новое постоянное соглашение по созданию зоны свободной торговли. Теперь к нему у Ирана прибавится статус наблюдателя, что позволит стране, как уже было сказано ранее участвовать в работе Евразийской экономической комиссии. Это очень важный шаг, так как развитие сотрудничества ЕАЭС с Ираном создает реальную возможность сделать из Каспийского моря новый центр международной торговли и, развивая логистику, перенаправить торговые потоки из Азии не через Суэцкий канал, а через Иран и Каспий. В этом заинтересованы и Россия, и Иран. — Пленарное заседание форума, в котором примет участие Мишустин и другие главы правительств, будет посвящено цифровизации. Почему она стала ключевой темой в повестке ЕАЭС? Развитие сотрудничества ЕАЭС с Ираном даст возможность сделать из Каспийского моря новый центр международной торговли, подчеркивает Инна Андронова Фото: Сергей Русанов © URA.RU — Цифровизация сегодня стала одним из ключевых факторов развития и повышения конкурентоспособности экономик большинства стран мира. Возможности, которые несет в себе цифровизация — это, прежде всего создание новых возможностей всестороннего и всеобъемлющего сотрудничества на базе единой сетевой инфраструктуры, формирующей общее цифровое пространство. Единое цифровое пространство — это прежде всего удобство ведения бизнеса и в целом развития международных экономических отношений. В 2017 году в ЕАЭС была принята цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года. Очевидно, что необходимо подвести некоторые итоги и определить планы на будущее. — В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) говорят, что установленные сроки формирования общих рынков энергоносителей не выдерживаются. С чем это связано? — Евразийский экономический союз — это таможенный союз с элементами общего рынка. Общий рынок энергоресурсов находится в стадии формирования, так как сфера энергетики — это одна из наиболее сложных в экономике и затрагивает все сферы жизни страны. Выработать общие принципы в ЕАЭС, где есть страны, богатые энергоресурсами, и страны, у кого этих ресурсов мало, и они заинтересованы в лучших условиях их получения, чрезвычайно тяжело. Примирить позиции сторон, найти приемлемые решения — задача, которую сейчас решают специалисты. Долгие переговоры в ЕАЭС по общим рынкам энергоносителей — это нормально для международных экономических отношений, комментирует Инна Андронова Фото: Роман Наумов © URA.RU К этому надо относиться спокойно, так как в международных экономических отношениях ничего не делается быстро. История Евросоюза тянется с 1956 года — это длинный период привыкания стран друг к другу, переговоров, выработки общих интересов. В ЕАЭС общие правила по энергоносителям, которые бы устраивали всех, пока не выработаны. И даже хорошо, что переговоры идут долго, потому что, чем быстрее делаются такие вещи, тем больше ошибок совершается. К тому же не нужно забывать, что в ЕАЭС, в отличие от многих других объединений, голоса всех стран равнозначны. — На предыдущем ереванском заседании Евразийского межправсовета год назад Мишустин отмечал важность запуска финансирования кооперационных проектов за счет союзного бюджета. Сейчас такой механизм появился. Чем он важен? — Об этом механизме говорили давно, и то, что он появился, очень хорошо. Ведь экономическая интеграция только в теории начинается с зоны свободной торговли, а на практике — с кооперационных проектов. ЕС начинался с Европейского объединения угля и стали, потом была энергетическая кооперация, создание авиастроительного концерна Airbus и т. д. Для развития кооперационных связей, нужны финансовые ресурсы. Для этого у Европейского союза существует бюджет интеграционного объединения. У Евразийского экономического Союза тоже есть бюджет, однако его средства были предназначены в большей части для финансирования надгосударственных органов управления. В 2025 году в бюджете заложена строка на финансирование проектов, в которых участвуют минимум три страны ЕАЭС. И этот бюджет должен быть одобрен на заседании Высшего евразийского экономического совета в конце года. Механизм финансирования промышленной кооперации заключается в субсидировании банкам части процентных ставок по выданным кредитам. По данным ЕЭК бюджет программы будет составлять порядка 20 млн долларов в год, что позволит профинансировать проекты общей стоимостью до 1 млрд долларов. — В ЕАЭС развивается проект «Евразийский агроэкспресс». Насколько он успешен, что дает проект бизнесу и конечным потребителям в странах союза? Экономическая интеграция стран начинается с кооперационных проектов, которые необходимо поддерживать, говорит Инна Андронова Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Проект стартовал в 2022 году для ускоренной доставки продукции АПК из России в Китай, в рефрижераторных и универсальных контейнерах, а также во флекситанках с соблюдением температурного режима и требований фитосанитарного и ветеринарного контроля. Все страны — участницы ЕАЭС, с которыми у России есть прямое железнодорожное сообщение, в той или иной степени вовлечены в проект. В настоящее время поставки осуществляются также по восточной ветке международного транспортного коридора «Север — Юг» в сторону Индии и Ирана. Кроме того, в 2024 году запланировано расширение географии «Агроэкспресса», планируется запустить его в Узбекистан и страны Персидского залива. В 2024 году «РЖД Логистика» уже осуществила тестовые отправки мяса птицы в Иран. Таким образом, евразийский «Агроэкспресс» — это важнейший масштабный проект по развитию восточного вектора экономических отношений ЕАЭС и обеспечению продовольственной безопасности Большой Евразии. Проект уже привел к росту объемов экспорта продукции АПК. Ожидается, что благодаря агроэкспрессу объем перевезенной продукции к 2025 году увеличится до 150—200 тысяч тонн, а к 2030 году — до 600 тысяч. Для бизнеса это будет означать увеличение объема прибыли и уменьшение издержек, а для потребителей — доступ к продукции АПК и снижение цен. Статья по теме Россия усилит Евразийский экономический блок еще одной страной — Армения в последнее время ведет себя неоднозначно по отношению к России. Между тем, Никол Пашинян заявлял, что ЕАЭС — экономическое объединение, у него не должно быть геополитической повестки. Насколько Ереван верен этому принципу? — Армения исторически является нашим партнером. Мы привыкли к их продукции, они к нашей, рынки двух стран сильно связаны. Но, начиная с 1991 года, идет целенаправленная работа по отрыву экономики Армении от России через Всемирный банк, Международный валютный фонд, европейскую политику соседства и так далее. Тем не менее, Армения в ЕАЭС. Да, есть шероховатости, но, как говорится, политики строят заборы, а экономисты — мосты. Потому что, когда есть выгода, есть сотрудничество. В итоге, наши оппоненты перестали изображать, что они выстраивают экономические связи — на самом деле Армения им в этом плане не нужна. Вместо этого началось сотрудничество в военной области — пока это не повлияло на экономическую интеграцию с Ереваном, но создает определенные сложности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приобретение Евразийским экономическим союзом новых партнеров станет возможным после завершения спецоперации. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ереван, где примет участие во встрече глав правительств объединения и Евразийском экономическом форуме. Декан экономического факультета РУДН Инна Андронова отмечает, что окончание СВО «разморозит» договоренности по зонам свободной торговли с рядом стран, а переговоры в Армении покажут, кто из потенциальных союзников к этому готов. — Премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в Евразийском экономическом форуме и межправсовете ЕАЭС в Ереване. Каковы ожидания экспертного сообщества от этих событий? — Такие встречи на высоком правительственном уровне всегда показательны, по ним можно сделать выводы, насколько страны готовы развивать сотрудничество и совместно идти дальше. Ждем конкретных результатов, договоренностей в части расширения ЕАЭС, хотя бы на уровне стран-наблюдателей, и продвижения по разным направлениям. Это и финансирование наднациональных проектов, и создание общих рынков. Все это выполнение целей и задач стратегии развития ЕАЭС до 2030 года. — Уже давно планируется заключение соглашений о свободной торговле с Египтом, ОАЭ, Индией и Индонезией, временное также заключат с Монголией. Как это повлияет на экономические возможности союза? — Любое расширение объединения увеличивает его вес в мировой экономике и политике. ЕАЭС — это экономическая интеграция, она начинается с заключения соглашений о зонах свободной торговли и предполагает создание общих интересов, а на дальнейших этапах — и единой наднациональной внешнеторговой политики. Работа в этом направлении, безусловно, важна, хотя она в сегодняшних условиях идет не так быстро, как хотелось бы. Мы находимся в условиях санкций, и нашим партнерам нужно обладать большой смелостью, чтобы заявить на весь мир, что они вступают в ЕАЭС. Это затягивает сроки принятия решений. — То есть заключения новых соглашений о свободной торговле можно ждать еще долго? — Все зависит от сроков проведения спецоперации. Завершение СВО «разморозит» процесс. Но если у страны есть экономический интерес к партнеру, она будет с ним взаимодействовать. Другой вопрос, как, — открыто или потихоньку, чтобы не попасть под санкции. При этом любая наша инициатива всегда будет иметь контр-инициативу со стороны Запада. Недавно Михаил Мишустин посетил Узбекистан, а следом за ним — канцлер Германии Олаф Шольц. Но Узбекистан в интеграции с Евразийским экономическим союзом уже продвинулся дальше. Он в статусе наблюдателя, который, хотя и не дает права голоса, позволяет участвовать в работе Евразийской экономической комиссии, присутствовать на заседаниях. Представитель страны может провести переговоры в кулуарах, высказать свою позицию, что очень важно. Когда обсуждаются технические регламенты, которые потом сильно повлияют на объемы взаимной торговли даже с третьими странами, наблюдатель может внести свои предложения. — Иран в этом году выразил желание стать государством-наблюдателем при ЕАЭС. Что этот статус для Тегерана даст союзу и России, и стоит ли ждать скорого решения этого вопроса? — Иран раньше России оказался под санкциями, и теперь у него уже нет иллюзий насчет того, как к нему относятся на Западе, поэтому с ним договариваться проще. С Ираном у Евразийского экономического союза было «Временное соглашение от 17 мая 2018 г., ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами — членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны», в декабре прошлого года было подписано и летом ратифицировано всеми сторонами новое постоянное соглашение по созданию зоны свободной торговли. Теперь к нему у Ирана прибавится статус наблюдателя, что позволит стране, как уже было сказано ранее участвовать в работе Евразийской экономической комиссии. Это очень важный шаг, так как развитие сотрудничества ЕАЭС с Ираном создает реальную возможность сделать из Каспийского моря новый центр международной торговли и, развивая логистику, перенаправить торговые потоки из Азии не через Суэцкий канал, а через Иран и Каспий. В этом заинтересованы и Россия, и Иран. — Пленарное заседание форума, в котором примет участие Мишустин и другие главы правительств, будет посвящено цифровизации. Почему она стала ключевой темой в повестке ЕАЭС? — Цифровизация сегодня стала одним из ключевых факторов развития и повышения конкурентоспособности экономик большинства стран мира. Возможности, которые несет в себе цифровизация — это, прежде всего создание новых возможностей всестороннего и всеобъемлющего сотрудничества на базе единой сетевой инфраструктуры, формирующей общее цифровое пространство. Единое цифровое пространство — это прежде всего удобство ведения бизнеса и в целом развития международных экономических отношений. В 2017 году в ЕАЭС была принята цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года. Очевидно, что необходимо подвести некоторые итоги и определить планы на будущее. — В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) говорят, что установленные сроки формирования общих рынков энергоносителей не выдерживаются. С чем это связано? — Евразийский экономический союз — это таможенный союз с элементами общего рынка. Общий рынок энергоресурсов находится в стадии формирования, так как сфера энергетики — это одна из наиболее сложных в экономике и затрагивает все сферы жизни страны. Выработать общие принципы в ЕАЭС, где есть страны, богатые энергоресурсами, и страны, у кого этих ресурсов мало, и они заинтересованы в лучших условиях их получения, чрезвычайно тяжело. Примирить позиции сторон, найти приемлемые решения — задача, которую сейчас решают специалисты. К этому надо относиться спокойно, так как в международных экономических отношениях ничего не делается быстро. История Евросоюза тянется с 1956 года — это длинный период привыкания стран друг к другу, переговоров, выработки общих интересов. В ЕАЭС общие правила по энергоносителям, которые бы устраивали всех, пока не выработаны. И даже хорошо, что переговоры идут долго, потому что, чем быстрее делаются такие вещи, тем больше ошибок совершается. К тому же не нужно забывать, что в ЕАЭС, в отличие от многих других объединений, голоса всех стран равнозначны. — На предыдущем ереванском заседании Евразийского межправсовета год назад Мишустин отмечал важность запуска финансирования кооперационных проектов за счет союзного бюджета. Сейчас такой механизм появился. Чем он важен? — Об этом механизме говорили давно, и то, что он появился, очень хорошо. Ведь экономическая интеграция только в теории начинается с зоны свободной торговли, а на практике — с кооперационных проектов. ЕС начинался с Европейского объединения угля и стали, потом была энергетическая кооперация, создание авиастроительного концерна Airbus и т. д. Для развития кооперационных связей, нужны финансовые ресурсы. Для этого у Европейского союза существует бюджет интеграционного объединения. У Евразийского экономического Союза тоже есть бюджет, однако его средства были предназначены в большей части для финансирования надгосударственных органов управления. В 2025 году в бюджете заложена строка на финансирование проектов, в которых участвуют минимум три страны ЕАЭС. И этот бюджет должен быть одобрен на заседании Высшего евразийского экономического совета в конце года. Механизм финансирования промышленной кооперации заключается в субсидировании банкам части процентных ставок по выданным кредитам. По данным ЕЭК бюджет программы будет составлять порядка 20 млн долларов в год, что позволит профинансировать проекты общей стоимостью до 1 млрд долларов. — В ЕАЭС развивается проект «Евразийский агроэкспресс». Насколько он успешен, что дает проект бизнесу и конечным потребителям в странах союза? — Проект стартовал в 2022 году для ускоренной доставки продукции АПК из России в Китай, в рефрижераторных и универсальных контейнерах, а также во флекситанках с соблюдением температурного режима и требований фитосанитарного и ветеринарного контроля. Все страны — участницы ЕАЭС, с которыми у России есть прямое железнодорожное сообщение, в той или иной степени вовлечены в проект. В настоящее время поставки осуществляются также по восточной ветке международного транспортного коридора «Север — Юг» в сторону Индии и Ирана. Кроме того, в 2024 году запланировано расширение географии «Агроэкспресса», планируется запустить его в Узбекистан и страны Персидского залива. В 2024 году «РЖД Логистика» уже осуществила тестовые отправки мяса птицы в Иран. Таким образом, евразийский «Агроэкспресс» — это важнейший масштабный проект по развитию восточного вектора экономических отношений ЕАЭС и обеспечению продовольственной безопасности Большой Евразии. Проект уже привел к росту объемов экспорта продукции АПК. Ожидается, что благодаря агроэкспрессу объем перевезенной продукции к 2025 году увеличится до 150—200 тысяч тонн, а к 2030 году — до 600 тысяч. — Армения в последнее время ведет себя неоднозначно по отношению к России. Между тем, Никол Пашинян заявлял, что ЕАЭС — экономическое объединение, у него не должно быть геополитической повестки. Насколько Ереван верен этому принципу? — Армения исторически является нашим партнером. Мы привыкли к их продукции, они к нашей, рынки двух стран сильно связаны. Но, начиная с 1991 года, идет целенаправленная работа по отрыву экономики Армении от России через Всемирный банк, Международный валютный фонд, европейскую политику соседства и так далее. Тем не менее, Армения в ЕАЭС. Да, есть шероховатости, но, как говорится, политики строят заборы, а экономисты — мосты. Потому что, когда есть выгода, есть сотрудничество. В итоге, наши оппоненты перестали изображать, что они выстраивают экономические связи — на самом деле Армения им в этом плане не нужна. Вместо этого началось сотрудничество в военной области — пока это не повлияло на экономическую интеграцию с Ереваном, но создает определенные сложности.