Следователи ХМАО завели дело из-за экс-студента, напавшего с ножом на педагога

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нападения на педагога в колледже Лангепаса. Бывший студент пронес нож в учреждение, а затем бросился на преподавателя.
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в telegram-канале окружного СК.
Нападавший оказался пациентом психдиспансера, по данным источника агентства. Он учился колледже, но был отчислен два года назад. Педагог не пострадала, она смогла отбиться от парня.
После происшествия в колледже намерены расторгнуть договор со своим охранным предприятием. По словам директора окружного депобра Алексея Дренина, сотрудник ЧОПа, увидев, что у посетителя прозвенела рамка металлодетектора, не обратил на это внимание.
Ранее URA.RU рассказывало, что бывший студент напал на своего преподавателя из чувства мести. Ему не нравилось, что педагог старалась следить за его успеваемостью и внешним видом.
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