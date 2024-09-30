30 сентября 2024

Силовики раскрыли мотивы экс-студента из ХМАО, напавшего на преподавателя с ножом

В ХМАО экс-студент напал на педагога с ножом из чувства мести
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лангепасе бывший студент напал на преподавателя с ножом из чувства мести
В Лангепасе бывший студент напал на преподавателя с ножом из чувства мести Фото:

Бывший студент политехнического колледжа в Лангепасе (ХМАО) напал на своего преподавателя из чувства мести. Ему не нравилось, что педагог старалась следить за его успеваемостью и внешним видом.

«Парень во время учебы в колледже имел неопрятный вид. Преподаватель не делала ему замечаний, но максимально корректно обращала внимание на его внешний вид и старалась следить за успеваемостью. Ему это не нравилось, он отчислился, и с того момента хотел прийти и отомстить педагогу», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

Официально пресс-служба УМВД комментирует, что оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Лангепасу задержан и доставлен в отдел 19-летний местный житель, подозреваемый в нападении на педагога. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство).

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Бывший студент политехнического колледжа в Лангепасе (ХМАО) напал на своего преподавателя из чувства мести. Ему не нравилось, что педагог старалась следить за его успеваемостью и внешним видом. «Парень во время учебы в колледже имел неопрятный вид. Преподаватель не делала ему замечаний, но максимально корректно обращала внимание на его внешний вид и старалась следить за успеваемостью. Ему это не нравилось, он отчислился, и с того момента хотел прийти и отомстить педагогу», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах. Официально пресс-служба УМВД комментирует, что оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Лангепасу задержан и доставлен в отдел 19-летний местный житель, подозреваемый в нападении на педагога. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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