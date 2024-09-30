Силовики раскрыли мотивы экс-студента из ХМАО, напавшего на преподавателя с ножом

Бывший студент политехнического колледжа в Лангепасе (ХМАО) напал на своего преподавателя из чувства мести. Ему не нравилось, что педагог старалась следить за его успеваемостью и внешним видом.
«Парень во время учебы в колледже имел неопрятный вид. Преподаватель не делала ему замечаний, но максимально корректно обращала внимание на его внешний вид и старалась следить за успеваемостью. Ему это не нравилось, он отчислился, и с того момента хотел прийти и отомстить педагогу», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
Официально пресс-служба УМВД комментирует, что оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Лангепасу задержан и доставлен в отдел 19-летний местный житель, подозреваемый в нападении на педагога. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство).
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