30 сентября 2024

В ХМАО пациент психдиспансера бросился с ножом на преподавателя колледжа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший студент колледжа набросился с ножом на преподавателя
Бывший студент колледжа набросился с ножом на преподавателя Фото:

В Лангепасе (ХМАО) пациент психдиспансера и бывший студент политехнического колледжа напал на преподавателя с газовым баллончиком и ножом. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в силовых структурах.

«Бывший студент колледжа устроил дебош в образовательном учреждении. Он пришел с газовым баллончиком и ножом и напал на преподавателя. Силовики нашли его по месту жительства и доставили в отделение, по инциденту проводится проверка», — сообщил URA.RU инсайдер.

По словам источника, молодой человек учился в том самом колледже, где он напал на преподавателя, но был отчислен два год назад. Женщина во время нападения не пострадала, она смогла отбиться от нападавшего с помощью коллег, после чего тот сбежал и был задержан силовиками по месту жительства. Парень имеет психические расстройства и состоит на учете в психоневрологическом диспансере, отмечает инсайдер.

В пресс-службе УМВД URA.RU прокомментировали, что полицейские установили личность нападавшего, он доставлен в отдел для разбирательства. «По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили агентству в полиции. Предварительно, нападавшему грозит ответственность по статье УК РФ «угроза убийством».  

URA.RU также запросило комментарий в политехническом колледже. В учреждении на вопросы журналиста отвечать отказались.

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В Лангепасе (ХМАО) пациент психдиспансера и бывший студент политехнического колледжа напал на преподавателя с газовым баллончиком и ножом. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в силовых структурах. «Бывший студент колледжа устроил дебош в образовательном учреждении. Он пришел с газовым баллончиком и ножом и напал на преподавателя. Силовики нашли его по месту жительства и доставили в отделение, по инциденту проводится проверка», — сообщил URA.RU инсайдер. По словам источника, молодой человек учился в том самом колледже, где он напал на преподавателя, но был отчислен два год назад. Женщина во время нападения не пострадала, она смогла отбиться от нападавшего с помощью коллег, после чего тот сбежал и был задержан силовиками по месту жительства. Парень имеет психические расстройства и состоит на учете в психоневрологическом диспансере, отмечает инсайдер. В пресс-службе УМВД URA.RU прокомментировали, что полицейские установили личность нападавшего, он доставлен в отдел для разбирательства. «По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили агентству в полиции. Предварительно, нападавшему грозит ответственность по статье УК РФ «угроза убийством».   URA.RU также запросило комментарий в политехническом колледже. В учреждении на вопросы журналиста отвечать отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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