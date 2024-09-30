В Лангепасе (ХМАО) пациент психдиспансера и бывший студент политехнического колледжа напал на преподавателя с газовым баллончиком и ножом. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в силовых структурах.
«Бывший студент колледжа устроил дебош в образовательном учреждении. Он пришел с газовым баллончиком и ножом и напал на преподавателя. Силовики нашли его по месту жительства и доставили в отделение, по инциденту проводится проверка», — сообщил URA.RU инсайдер.
По словам источника, молодой человек учился в том самом колледже, где он напал на преподавателя, но был отчислен два год назад. Женщина во время нападения не пострадала, она смогла отбиться от нападавшего с помощью коллег, после чего тот сбежал и был задержан силовиками по месту жительства. Парень имеет психические расстройства и состоит на учете в психоневрологическом диспансере, отмечает инсайдер.
В пресс-службе УМВД URA.RU прокомментировали, что полицейские установили личность нападавшего, он доставлен в отдел для разбирательства. «По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили агентству в полиции. Предварительно, нападавшему грозит ответственность по статье УК РФ «угроза убийством».
URA.RU также запросило комментарий в политехническом колледже. В учреждении на вопросы журналиста отвечать отказались.
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