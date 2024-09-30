30 сентября 2024

«Налицо бездействие ЧОПа»: глава депобразования ХМАО сделал заявление из-за нападения на педагога

Колледж Лангепаса расторгнет договор с ЧОПом после нападения на педагога
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший студент напал на педагога в Лангепасе
Бывший студент напал на педагога в Лангепасе Фото:

Политехнический колледж в Лангепасе расторгнет договор с охранным предприятием после нападения на педагога, рассказал URA.RU директор окружного департамента образования Алексей Дренин. Бывший студент пронес в учреждение нож, а затем бросился с ним на преподавателя.

«Налицо бездействие сотрудника ЧОП, который видел, что при входе у посетителя прозвенела рамка металлодетектора. Учебное заведение будет расторгать контракт с охранным предприятием. Кроме того, руководство колледжа обратится в Росгвардию, чтобы они провели проверку в отношении ЧОПа. Сотрудники колледжа вели себя грамотно и вовремя нажали на тревожную кнопку. В колледж выехала комиссия из департамента образования для проведения проверки», — прокомментировал Дренин.

Ранее URA.RU рассказывало, что нападавший оказался пациентом психдиспансера, по данным источника. Он учился колледже, но был отчислен два год назад. Педагог не пострадала, она смогла отбиться от парня с помощью коллег, после чего тот сбежал и был задержан силовиками по месту жительства. 

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Политехнический колледж в Лангепасе расторгнет договор с охранным предприятием после нападения на педагога, рассказал URA.RU директор окружного департамента образования Алексей Дренин. Бывший студент пронес в учреждение нож, а затем бросился с ним на преподавателя. «Налицо бездействие сотрудника ЧОП, который видел, что при входе у посетителя прозвенела рамка металлодетектора. Учебное заведение будет расторгать контракт с охранным предприятием. Кроме того, руководство колледжа обратится в Росгвардию, чтобы они провели проверку в отношении ЧОПа. Сотрудники колледжа вели себя грамотно и вовремя нажали на тревожную кнопку. В колледж выехала комиссия из департамента образования для проведения проверки», — прокомментировал Дренин. Ранее URA.RU рассказывало, что нападавший оказался пациентом психдиспансера, по данным источника. Он учился колледже, но был отчислен два год назад. Педагог не пострадала, она смогла отбиться от парня с помощью коллег, после чего тот сбежал и был задержан силовиками по месту жительства. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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