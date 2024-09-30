«Налицо бездействие ЧОПа»: глава депобразования ХМАО сделал заявление из-за нападения на педагога

Политехнический колледж в Лангепасе расторгнет договор с охранным предприятием после нападения на педагога, рассказал URA.RU директор окружного департамента образования Алексей Дренин. Бывший студент пронес в учреждение нож, а затем бросился с ним на преподавателя.
«Налицо бездействие сотрудника ЧОП, который видел, что при входе у посетителя прозвенела рамка металлодетектора. Учебное заведение будет расторгать контракт с охранным предприятием. Кроме того, руководство колледжа обратится в Росгвардию, чтобы они провели проверку в отношении ЧОПа. Сотрудники колледжа вели себя грамотно и вовремя нажали на тревожную кнопку. В колледж выехала комиссия из департамента образования для проведения проверки», — прокомментировал Дренин.
Ранее URA.RU рассказывало, что нападавший оказался пациентом психдиспансера, по данным источника. Он учился колледже, но был отчислен два год назад. Педагог не пострадала, она смогла отбиться от парня с помощью коллег, после чего тот сбежал и был задержан силовиками по месту жительства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!