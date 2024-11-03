NYT: любой итог выборов в США сыграет на руку России в спецоперации

Украина продолжает терять позиции на восточном фронте, и ситуация на поле боя складывается в пользу России, независимо от исхода американских выборов. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на слова украинского военного аналитика Александра Коваленко. По его мнению, внутренние политические процессы в США после выборов создадут условия, которые позволят Москве усилить свои позиции.
«На самом деле меня больше пугает <...> период сразу после выборов… Россия теперь в полной мере воспользуется выборами в США. <...> Внутриполитические события в США будут отвлекать американское общество от Украины», — заявил Коваленко. Его слова приводит американская газета.
Коваленко также отметил, что американские внутрипартийные баталии, которые вероятно последуют за выборами, создадут дополнительный хаос. Этим, по его словам, сможет воспользоваться Москва для укрепления своих позиций на международной арене и в конфликте на Украине.
Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Основные оппоненты: кандидат от республиканцев Дональд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис. Кто лидирует, согласно опросам населения — в материале URA.RU.
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