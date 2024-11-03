Трамп или Харрис: как выборы в США навсегда изменят Украину

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Основными оппонентами на них выступают кандидат от республиканцев Дональд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис. При этом первый заявляет, что в случае своей победы завершит украинский конфликт, а вторая — что настойчиво поддержит Киев и НАТО. О том, как выборы повлияют на ситуацию на Украине и о планах Трампа и Харрис — в материале URA.RU.
Трамп закончит конфликт на Украине
Решение, которое «устроит обе стороны»
Комментируя украинский конфликт, Трамп не раз говорил о том, что его необходимо завершить. Он подчеркивает, что в случае своей победы, еще до инаугурации найдет решение для урегулирования противостояния. По словам кандидата от республиканцев, его решение «устроит обе стороны».
«Мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться урегулировать этот вопрос и разобраться. Это должно закончиться», — заявил Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова передает RTVI.
«Они меня уважают»
Трамп также подчеркнул, что у него хорошие отношения с лидерами обеих стран — и с Зеленским, и с президентом РФ Владимиром Путиным. Кандидат от республиканцев собирается свести двух глав государств и завершить конфликт, поскольку в этом заинтересован Белый дом.
«У меня с ними хорошие отношения, и они уважают меня, они не уважают Байдена <...> Этого конфликта никогда бы не было <…> Байден понятия не имел, как с ним [Путиным] разговаривать, он понятия не имел, как это остановить», — сообщал Трамп, его слова передают RTVI. По его словам, ситуация становится все хуже и в своем апогее может привести к Третьей мировой войне.
«США должны выйти из конфликта»
В том, что США оказались втянуты в российско-украинский конфликт, виновата администрация нынешнего президента Джо Байдена, заявил Трамп. Он добавил, что Штаты выделили Украине 300 миллиардов долларов, а Европа — гораздо меньше. Кандидат от республиканцев сомневается, что Штаты получат выгоду от конфликта, в котором могут остаться надолго.
«Президент и [вице-президент] Камала втянули нас конфликт на Украине, и теперь они не могут нас оттуда вытащить […] Но мы застрянем в этом конфликте, если я не стану президентом. Я добьюсь своего. Я договорюсь об этом. Я уйду. Мы должны выйти. Мы должны выбраться. Мы должны уйти», — подчеркнул Трамп во время своего выступления в Саванне, штат Джорджия. Его слова передают Forbes.
«Я хочу спасти людей»
В ходе дебатов Харрис и Трампа, ведущий спросил последнего, желает ли он победы Украине. Кандидат от республиканцев ответил, что для США важнее всего полное прекращение боевых действий.
«Я хочу остановить конфликт. Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами», — отметил Трамп. По его словам, будь президентом он, а не Байден, спецоперация России на Украине никогда бы не началась.
Украина должна отдать часть территорий
Трамп планирует договориться с Украиной о территориальных уступках для России, которые необходимы для завершения противостояния. В частности, Киев должен отдать РФ Крым и Донбасс, отметил кандидат от республиканцев.
«Трамп сказал в частных беседах, что он может договориться о завершении боевых действий на Украине, склонив ее к тому, чтобы она отдала часть территории», — передали в The Washington Post слова кандидата. По его заявлению, жители некоторых частей Украины были бы «в порядке», если бы стали частью РФ.
Харрис будет поддерживать Украину
Настойчивая поддержка
Кандидат от демократов подтвердила свою приверженность поддержке Украины и союзников по НАТО на съезде партии в Чикаго, где она представила свои предвыборные обещания. Она заявила, что после победы настойчиво поддержит Киев и союзников в рамках НАТО. В ходе своего выступления Харрис также добавила, что ее оппонент кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, якобы поощрял проведение СВО, утверждая, что Россия может делать все, что хочет.
Прямых переговоров с Путиным не будет
Харрис не собирается вести переговоры с Путиным без участия Киева. Об этом она заявила в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS, ее слова приводит BBC.
Ведущий Билл Уайтекер спросил Харрис, готова ли она встретиться с российским президентом, чтобы провести переговоры об окончании конфликта на Украине. «Не на двусторонней основе. Без Украины — нет. Украина должна иметь право определять свое будущее», — ответила кандидат от демократов.
Украина не должна уступать территории
На встрече с Зеленским Харрис подчеркнула, что США продолжат поддерживать Киев. Они обсудили «мирный план» украинского лидера американскую помощь. Также стороны затронули последние события на фронте, реформы, коррупцию и укрепление энергетической инфраструктуры.
«Они обсудили важность постоянной и решительной поддержки Украины со стороны США в ее защите от российской агрессии, планы президента Зеленского по достижению победы и усилия по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на воле народа Украины и Уставе ООН», — передали сообщение Белого дома в «Интерфаксе».
Харрис подчеркнула, что предложения некоторых политиков США о территориальных уступках со стороны Киева — «это предложения о капитуляции, что опасно и неприемлемо» и «совпадает с предложениями Путина».
Харрис о предложениях Трампа
Все предложения Трампа ведут к капитуляции Украины. Об этом Харрис заявила в интервью CBS.
«Он говорит, что может закончить конфликт в первый же день. Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию», — сообщила кандидат от демократов.
А в ходе дебатов с Трампом Харрис отметила, что, будь он президентом, Украина уже бы проиграла, а Путин сидел в Киеве и «обедал» Трампом. По ее словам, при Байдене США удалось создать коалицию из 50 стран для помощи украинской стороне.
«Если бы Трамп был президентом, Путин сидел бы уже в Киеве. И это касается не только Украины. Поэтому все наши соратники рады, что он не президент. Путин, его друг, уже съел бы его на обед»,— сказала Харрис.
Харрис об СВО
В феврале 2023 тогда еще вице-президент США Харрис обвинила Россию в «преступлении против человечности». По ее словам, у Вашингтона появились доказательства действий РФ на украинской территории, однако она не уточнила, что именно это за доказательства.
Через год, на Мюнхенской конференции, вице-президент Штатов подчеркнула, что помогать Украине — гордость. Она добавила, что под руководством США Россия якобы уже проиграла Украине. По ее словам, ВСУ удалось вернуть «более половины» территорий, взятых под контроль ВС РФ в начале конфликта. Заявления Харрис передает News.ru.
Кроме Дональда Трампа и Камалы Харрис в предвыборной гонке принимают участие и другие кандидаты на пост главы Белого дома. Кто все эти люди и имеют ли они шансы на победу рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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