Трамп пережил два покушения за 2024 год Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Одним из кандидатов является бывший глава Штатов Дональд Трамп. Одной из основных целей в своей предвыборной компании он ставит прекращение конфликта на Украине. По заявлению экс-советника Госдепа Рассела Бермана, в случае выполнения своего обещания Трамп сможет вернуть Россию на Запад. О выдвижении бизнесмена на пост главы США, обещаниях сделать Америку великой и двух покушениях — в материале URA.RU. Биография Трамп родился в семье магната недвижимости Фото: Seth Poppel/Yearbook Library/wikipedia.org/Общественное достояние Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке (США) в семье магната недвижимости Фреда Трампа, который сделал состояние за счет бума на этом рынке после Второй Мировой войны. Матерью Трампа была шотландка. Трамп был одним из пяти детей в семье. Его старший брат, Фред, умер в 43 от алкоголизма. Это заставило Дональда всю жизнь воздерживаться от алкоголя и сигарет. В пять лет он поступил в частную школу, в 13 — в Нью-Йоркскую военную академию. Окончил Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете. Трамп-магнат и его бизнес Начало Во время обучения Трамп каждое лето работал в компании отца Е. Trump & Son, продававшей квартиры среднему классу. После выпуска Дональд стал официальной частью бизнеса, а затем и его преемником, поскольку старший брат стал авиапилотом. В 1970-х Трамп и его отец сменили должности — первый стал президентом, второй — председателем правления. Компания стала называться The Trump Organization. Она существует до сих пор. Магнат Под началом Дональда компания стала расширяться в новые районы, в частности, застраивать Манхэттен. В 1983 открылась 68-этажная Trump Tower, которая стала частью американской культуры и появляется в видеоиграх и фильмах. После нее в нескольких городах США появились Trump Place, Trump World Tower, Trump International Hotel and Tower и ряд башен Трампа. Его имя фигурировало в 400 организациях, а также на водке, энергетиках, матрасах и настольной игре. Только на патенте своего бренда он заработал почти 10 миллионов долларов. Трамп купил отель «Плаза» и поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, превратив последний в частный клуб, открыл отель-казино в Атлантик-Сити. В итоге игорный бизнес четырежды приводил к банкротству предприятий Трампа. В 1989 году Forbes оценило состояние трампа в полтора миллиарда долларов. Он появился на обложке Time. Его книги о бизнесе становились бестселлерами. Развлечения, шоу, кино В 1996 Трамп стал совладельцем компании Miss Universe Organization, которая проводила конкурсы «Мисс Вселенная», «Мисс США» и «Мисс-подросток США». В 1999 магнат создал свое любимое детище — модельное агентство Trump Model Management. Трамп перестал быть совладельцем Miss Universe в 2015, агентство моделей закрылось в 2017. Свою знаменитую фразу «Вы уволены» (англ. You're fired) Трамп начал использовать в реалити-шоу «Кандидат». Там он был исполнительным продюсером и ведущим, а участники соревновались за должности в его компаниях. За 14 сезонов шоу Трамп заработал 213 миллионов долларов. Есть целый ряд фильмов, в которых появился Трамп в эпизодических ролях: восьмая серия второго сезона «Секса в большом городе», «Принц из Беверли-Хиллз», «Любовь с уведомлением» и многие другие. В «Один дома 2» Трамп потребовал роль в обмен на разрешение снимать фильм в Плазе, а в «Призраки этого не делают» бизнесмена взяли по просьбе друга-режиссера. Первой женой трампа стала Ивана Зелничкова из Чехословакии Фото: Максим Блохин/ТАСС Личная жизнь Всего у Трампа было три жены. Новые отношения он всегда начинал, не закончив предыдущие. У него есть пять детей. Все жены и дочки магната в определенные периоды работали в его модельной компании. Первой женой бизнесмена стала Ивана Зелничкова из Чехословакии. Они поженились в 1977 году. Зелничкова родила мужу троих детей, стала вице-президентом Trump Model Management и имела большую роль при реконструкции «Плазы». В 1990 году супруги развелись из-за измены Трампа с актрисой Марлой Мейплз. В настоящее время женой Трампа является Мелания, в девичестве Кнавс Фото: JIM LO SCALZO/EPA/TASS Сразу после завершения процесса по разводу, в 1993 году, бизнесмен женился на Мейплз. В браке у Трампа появилась дочь. Брак распался в 1999. Последней женой магната стала словенская модель Мелания Кнавс, с которой они находятся в браке до сих пор. Они начали встречаться до расставания Трампа с Мейплз и поженились в 2005. Победа на выборах в 2016 году Бизнесмен собирался стать президентом еще в 1987 году, а в 2000 баллотировался от Партии реформ. А в июне 2015 года объявил о вступлении в борьбу за пост главы США. Основой кампании Трампа стала фраза «Сделаем Америку снова великой» (англ. Make America great again), которая после этого стала еще популярнее. Другими принципами политики бизнесмена стало противостояние нелегальной миграции, политкорректности, высоким налогам и безработице. Ярчайшим обещанием Трампа было строительство стены между Штатами и Мексикой. Обойдя 16 соперников, магнат стал кандидатом от республиканцев. Его соперницей была кандидат от демократов Хилари Клинтон. Высказывания и публикации Трампа, например, угрозы тюрьмой и обвинения в нестабильности своей оппонентки, во время предвыборной гонки привели к множеству скандалов. Шансы Клинтон на победу оценивали в 70-99%, даже в партии Трампа не все его поддерживали. В итоге бизнесмен набрал 306 голосов, а его соперница — 232. Несмотря на то, что кандидат от демократов выиграла народное голосование (65,8 миллиона человек против 62,9 у Трампа), место президента занял кандидат от республиканцев. Результаты президентства Бизнесмен и новый президент за четырехлетний срок выполнил некоторую часть предвыборных обещаний. В частности, он изменил Налоговый кодекс и снизил ставку корпоративного налога с 35 до 21% и дал временные льготы частникам. Главной неудачей Трампа называют последствия COVID-19 для американцев Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA/TASS Также Трамп перестроил судебную систему, назначив трех судей в Верховный суд и 226 человек — на федеральные должности. Помимо этого, были созданы Космические силы США, которые могут, например, запускать спутники. При этом бизнесмена на посту президента критикуют за гибель множества американцев от COVID-19, за марши ультраправых националистов, за массовые беспорядки темнокожих после убийства Джорджа Флойда. В качестве неудачи ему приписывают выход из ядерной сделки с Ираном, выход из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также рост госдолга, безработицы и спад роста экономики. Борьба Трампа с мигрантами привела к разделению семей и помещению детей в клетки. После первого срока На выборах президента в 2020 году, из-за условий пандемии, рекордное количество американцев голосовали досрочно или по почте. Голоса считали несколько дней, и в итоге победил кандидат от демократов Джо Байден. Во время выборов Трампу объявили импичмент из-за обвинения в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского для получения компромата на Байдена. Второй импичмент Трампу объявили после того, как он заявил перед толпой сторонников о фальсификации результатов выбора. Его заявление завело людей, и они захватили Капитолий, подожгли здание. Жертвами стали четыре человека. После обоих импичментов Трамп был оправдан. Повторное выдвижение на пост и покушения на Трампа Трампа спасло от смерти то, что в момент выстрела он повернул голову на экран Фото: Gene J. Puskar/AP/TASS В 2024 году Трамп объявил о выдвижении на пост президента от республиканцев. После этого, во время проведения митинга в Пенсильвании, на бизнесмена было совершено покушение. Стрелок сделал пять выстрелов, в результате которых один человек погиб, а еще двое получили тяжелые ранения. В результате стрелок был убит, а экс-президента увели охранники. У него было прострелено ухо. По словам его советника, в момент выстрела Трамп слегка повернул голову, чтобы взглянуть на видео-дисплей. Это спасло его от смерти. Фотограф The New York Times Даг Миллс сделал снимок, на котором была зафиксирована пуля, пролетающая вблизи головы экс-президента. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Все, что россиянам нужно знать о выборах в США: скандальная гонка и прогнозы Второе покушение на Трампа было совершено 15 сентября в его собственном гольф-клубе. Злоумышленник просунул дуло винтовки через ограждение, но выстрелил или нет — неясно. Секретные службы сорвали покушение, открыв огонь. Подозреваемый скрылся на автомобиле, но его задержали. Выборы президента США состоятся 4 ноября 2024 года. Среди кандидатов — Трамп, и его соперница от демократов — Камала Харрис. В первом этапе дебатов кандидаты обоюдно оскорбили друг друга. Кроме того, Трамп заявил о желании решить конфликт на Украине за сутки, а Харрис провела встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Отношения с РФ и Путиным Трамп заявил, что наладит отношения с Путиным в случае своей победы на выборах Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA\TASS Во время новой предвыборной кампании, Трамп заявил, что отношения между США и Россией находились на хорошем уровне и не грозили вылиться в конфликт во время его президентства. По словам бизнесмена, он поддерживал очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Экс-советник Госдепа Рассел Берман заявил, что в случае скорого разрешения конфликта на Украине Трамп мог бы способствовать возвращению России на Запад. Он подчеркнул, что для американского политического истеблишмента главным конкурентом является Китай, а не Россия. Российский глава, в свою очередь, напомнил, что Трамп ввел против России множество санкций. Путин выразил надежду, что США не повторит этих ошибок при Харрис.

