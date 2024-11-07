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01:46
Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан
01:39
Путин: РФ намерена создать условия для урегулирования конфликта на Украине
01:36
Путин: мир вступает в эпоху новой мировой системы
Отношения России и США ждет большая перезагрузка
01:31
На ледовый городок в Кургане потратят более пяти миллионов рублей
01:27
В ХМАО полуголый мужчина с кувалдой устроил драку. Видео
01:24
Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области
Ближайшие 20 лет будут тяжелыми: о чем говорил Путин на заседании «Валдая»
01:21
Путин заявил о блокировке тысяч украинских военных в «горячей» зоне СВО
01:20
Зеленский оценил идею Трампа «быстро решить» конфликт на Украине
01:11
Путин: Россия признавала границы только нейтральной Украины
1
Педиатр рассказала, как избежать кори и чем она опасна
01:10
В Екатеринбурге студенты показали разруху в общежитии. Фото
1
01:03
«Поговорим»: Трамп заявил о перспективах общения с Путиным
01:01
Путин не исключил проведение военных учений РФ и КНДР
Власти России помогут отечественному вину заменить алкоголь из Европы
00:43
Госдеп США поддержит Зеленского в начале мирных переговоров с Россией
00:43
Путин: Россия и КНДР могут начать военные учения
00:40
Вахтовик из Екатеринбурга отправится в колонию за изнасилование в ЯНАО
Российские войска продвигаются к Купянску: главное об СВО к вечеру 7 ноября
00:36
Орбан: помощь Украине теперь «открытый вопрос»
1
00:31
Водопад уничтожил квартиры жители военного городка в Чебаркуле. Видео
00:30
Путин рассказал, как работал переводчиком на встрече Гельмута Коля и Собчака
Роста цен на социальный продукт удалось избежать
00:29
Делимханова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
00:19
ЦБ будет ограничивать банки в выдаче кредитов
00:18
Путин сделал заявление о единой валюте БРИКС
1
Команда Трампа готовит новый план завершения конфликта на Украине: какие идеи были
00:11
Путин оценил отношения России и Китая
00:06
Путин прокомментировал условия проживания мигрантов в РФ
2
00:03
Путин заявил о готовности возобновить контакты с западными лидерами
Политологи рассказали, может ли Трамп завершить украинский кризис
00:03
Путин заявил, что готов вести дискуссию с Трампом
07 ноября 2024
23:52
Орбан заявил, что выпил водки после победы Трампа
23:51
«Мужественный человек»: Путин прокомментировал поведение Трампа во время покушения
Шок и слезы демократов, Европа «кричит от ярости»: что мировые СМИ пишут о победе Трампа
23:49
Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента
23:40
В Екатеринбурге вспыхнула пятиэтажка, эвакуировали почти 100 жильцов. Фото
23:38
Курганцам поголовно стали отказывать в получении ипотеки
Валдайский форум 2024: от Путина ждут заявлений о выборах в США и переговорах по Украине
23:32
Путин: конфликт на Украине позволил США добиться укрепления своей ведущей роли
1
23:30
Пять самых страшных премьер ноября 2024: что приготовили для нас создатели ужасов
1
23:22
Путин рассказал о последствиях глобального потепления для России
2
ВСУ сбросили газ на позиции разведчиков под Курахово: карта СВО за 7 ноября
23:18
Путин: РФ продолжит останавливать тех, кто рвется к мировому господству
1
23:15
Губернатор Пермского края поручил проверить электроснабжение в Березниках
23:05
В Свердловской области произошел пожар у заправки, на месте МЧС и скорая. Видео
Для мигрантов изменили правила въезда в Россию с 7 ноября: ключевые изменения в законе
23:03
Путин: развитие ИИ поможет России преодолеть дефицит кадров
1
23:00
В селе Ярково убита семья из трех человек: последняя информация к этому часу
22:57
Слесарь из Кургана перетанцевал лучших танцоров России и Европы
Сколько мигрантов на самом деле живет в РФ: статистика
22:53
Путин: оппоненты России находят все новые способы, чтобы избавиться от нас
1
22:48
В Пермском крае девять многодетных семей получат земельные участки
22:43
Путин: члены НАТО проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС
1
Собчак с размахом отметила день рождения в кругу звезд: кто был приглашен
22:42
В свердловском родительском комитете выступили против квадроберов в школах
4
22:38
Путин: НАТО вынудила Россию начать СВО
22:33
Путин: западные лидеры не понимают, почему их пугают мной
Кто в мире выиграет и проиграет от прихода Трампа к власти: Bloomberg собрало рейтинг стран
22:27
В Челябинске произошло массовое задержание дрифтеров
2
22:23
СК завершил следствие по делу бывших силовиков, убивавших и похищавших людей
2
22:22
Бастрыкин требует доклад о ходе расследования убийства семьи в Ярково
Новые тарифы на свет в 2025 году: как подорожает электроэнергия в РФ с января
22:21
Путин назвал причину всех современных конфликтов
1
22:20
На трассах Курганской области частично возобновлено движение
22:12
Путин: Россия нужна миру
1
Житель Ставрополья подорвал железную дорогу в Башкирии: что известно о ЧП и задержанном диверсанте. Видео
22:04
Путин: вера Запада в собственную безнаказанность может обернуться трагедией
22:03
Путин: следующие 20 лет будут более сложными для мира
7
21:51
Путин вспомнил Октябрьскую революцию в приветственной речи в клубе «Валдай»
«Единая Россия» решила, с кем пойдет на выборы в Госдуму
21:42
Байден сделал заявление по передаче полномочий Трампу
21:31
«Автомобилист» одержал четвертую подряд победу в КХЛ. Видео
21:29
Вертолетные рейсы над переправой и школа на территории храма: события 7 ноября в ЯНАО
21:29
Украшения на миллионы и ситуация на трассах: главные события Кургана к вечеру 7 ноября
2
21:26
Власти ХМАО объявили об аукционе по заготовке елей к Новому году
21:20
Сын Маска, называющий себя женщиной, решил уехать из США после победы Трампа
3
21:20
Награда нашла SHAMANa: певец официально стал заслуженным артистом России
12
21:20
Тюменские власти компенсируют из бюджета затраты на перевозку погибших военных
2
21:16
Свердловский мэр блокирует стройку миллиардера, мешающего проекту Куйвашева
21:11
Почему сериал «Столыпин» должен увидеть каждый: сюжет и актеры
3
21:04
Песков объяснил, при каком условии администрация Трампа будет лучше, чем команда Байдена
1
21:04
«Страна.ua»: Зеленский будет вынужден принять план Трампа о мире
8
21:00
Влияние ямальского сенатора пытаются ослабить. Инсайд
20:57
ЦБ установил минимальный шаг повышения ключевой ставки в 1%
2
20:55
Песков оценил идею Трампа закончить конфликт на Украине за одну ночь
20:48
Глава МИД Украины готовится пить корвалол из-за победы Трампа
3
20:48
В Перми резко выросли цены на красную икру
6
20:45
Умер ключевой фигурант по делу о насилии в спецшколе Екатеринбурга
20:45
Челябинские металлурги снизили чистый долг и потеряли чистую прибыль
2
20:45
Стоимость и доступность нового жилья рядом с главными вузами Челябинска. Фото
1
20:44
Пермский предприниматель незаконно открыл глэмпинг на землях сельхозназначения
2
20:44
Песков ответил на слова Харрис, что Путин съест Трампа за ланчем
3
20:43
В центре Екатеринбурга изменили арт-объект «Идите лесом» после жалобы депутата. Фото
20:37
Песков назвал основные принципы Путина при контактах с другими политиками
20:37
В Тюмени возможны перебои в работе системы городского водоснабжения
2
20:28
Песков заявил об одном из главных принципов внешней политики России
20:25
В Петербурге мигранты ежемесячно платили 7 тысяч за фиктивную регистрацию
2
20:22
Вице-губернатор перехватил контроль за управлением гостиниц правительства ХМАО
2
20:20
Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации, как защититься в сезон простуд
1
20:20
УГМК отправила эмиссара на другой конец света — в поисках ресурсов. Фото
20:12
К выборам мэра Челябинска допустили пятерых из 23 кандидатов
20:11
Дело бывшего главного дорожника ЯНАО Боркуна заново рассмотрит суд
20:10
Для свердловских школьников провели «Урок цифры» от VK
20:08
Свердловское министерство ищет выход из транспортного коллапса в регионе
1
20:07
Прогулка по набережной и новые дороги: губернатор ХМАО объехал с ревизией Нижневартовск
19:55
Политолог рассказал, что будет с НАТО после прихода Трампа
3
19:52
Губернатор ХМАО пытается примирить жителей, выступивших против нового храма. Видео
4
19:47
Над главной переправой ЯНАО начнут курсировать вертолеты
1
19:46
Вице-премьер Патрушев пообещал россиянам много интересного отечественного вина
18
19:43
Матвиенко потребовала улучшить транспорт в Екатеринбурге
4
19:40
Зеленский отказался от помощи в переговорах с Россией и потребовал больше оружия
2
19:40
В челябинском городе объявили особый режим из-за затопления канализации. Видео
2
19:38
Госкультохрана запретила «Сургутнефтегазу» строить нефтепровод на месторождении, где нашли древнее городище
19:31
Пермские приставы показали, как закрывали скандальный дом престарелых. Видео
19:25
FT: российские акции на бирже выросли за считанные часы после победы Трампа
3
19:21
Где выгодно закупиться в Кургане на «Черную пятницу»
19:19
Гендиректор Ralf Ringer уклонился от уплаты налогов на 588 млн рублей
3
19:13
Губернатор ХМАО пообещал помощь молокозаводу, объявившему о закрытии
3
19:11
В музей Ахматовой в Петербурге взяли на работу кота
3
19:11
Как вернуть деньги за поддельный товар на маркетплейсах
2
19:04
Ямальская авиакомпания назвала новые рейсы на зиму 2025 года
19:04
Владимир Путин наградил тюменку почетным орденом
19:00
Певец Данко вступил добровольцем в отряд «Барс-Крым»
5
18:54
Власти заявили о серьезном дефиците учителей в Екатеринбурге: цифра
9
18:54
Экс-начальник угрозыска Петербурга помещен под стражу
18:52
Ганчев: ВС РФ подошли вплотную к Купянску
1
18:49
В Тюмени не всем коммунистам разрешили провести митинг в годовщину революции
2
18:47
Екатеринбург облетел слух про смерть легендарного медиаменеджера, он ответил
2
18:45
В Тюмени досрочно завершили разработку плана второй объездной
18:43
Продюсер с мировым именем устроит «белую вечеринку» 18+ в Екатеринбурге
1
18:42
Европа рискует остаться без газа зимой
9
18:42
Свердловская область рискует частично остаться без лифтов из-за экономии в бюджете
18:34
Димитров день 8 ноября: традиции, приметы и что нельзя делать в праздник
2
18:32
В Кургане ликвидируют музей в госпитале ветеранов. Инсайд
6
18:32
В ФРГ арестовали шпиона из США, работавшего на Китай
1
18:31
Куйвашев переломил торг с сенаторами за миллиарды: итоговый документ от Матвиенко. Видео
18:27
Жителям Березников обещают скоро вернуть водоснабжение
18:19
В регионах УрФО выросла зарплата
1
18:17
Кулачный боец Северин снял на камеру, как утонул в бассейне
1
18:16
В Перми соберутся сотни юных палеонтологов со всей России
18:14
Свердловский экс-министр Старков вышел из-под ареста
18:11
Политологи объяснили, почему в Европе боятся Трампа
18:10
Молодой боксер Оголихин умер на тренировке в Челябинске. Фото
7
18:10
Челябинские политики и медики обсудили, как победить сахарный диабет
1
18:09
Google удалил с карт снимки украинских военных объектов
1
18:08
В Екатеринбурге владелец «Жизньмарта» заявил о сильном кризисе в компании
2
18:06
Глава Сургута назначил нового вице-мэра
18:04
В Челябинске закрывается популярный ресторан
18:04
В Шадринске незаконно торгуют проездными, которые бесплатно выдают льготникам
1
18:00
Петербургу грозит серьезная опасность из-за изменения климата
1
18:00
В Тюмени представят первый бутиковый дом в центре города
1
17:59
Младенец в Сатке, которого мать убрала умирать в стиралку, был третьим ребенком
3
17:59
В Кургане из-за аварии без воды остались гимназия, музей и гостиница. Список
1
17:59
Квартир для жильцов аварийного дома в Салехарде будут добиваться через суд
17:55
Мэр Тюмени рассказал, почему Тюмень — уникальный город
17:54
Финансовый управляющий из Екатеринбурга исчез с деньгами обанкротившейся жительницы ХМАО
1
17:52
Глава Минсельхоза заявила о рекордных урожаях в России
22
17:50
Пробки в Тюмени достигли девяти баллов. Скрин
17:50
В Кургане выросло число опасных для женщин мест. Скрин
1
17:49
«Мать оставила в закрытой квартире»: в ХМАО во время пожара погиб четырехлетний ребенок
17:48
Правительство создаст реестр работодателей, уличенных в незаконной миграции
2
17:46
Два мирных жителя погибли в Курской области от дронов, спасая односельчан
17:46
Пермские приставы заставили бизнес-леди снести незаконный цветочный магазин
17:43
Жители отдаленного села ЯНАО не могут никуда позвонить
17:38
Синоптики ухудшили прогноз по морозам в Курганской области. Скрин
4
17:35
На СВО погиб разведчик из Тюменской области
17:35
Сукачева лишили водительских прав на полтора года
3
17:31
Политолог объяснил, почему для России опасна победа Трампа
2
17:21
Курганцев, вернувшихся с отдыха в Турции, просят сообщать о заражении вирусом
17:20
Кухарук открыл новый детский сад в ХМАО. Фото
17:20
Мишустин пообещал 30 млрд рублей на льготные кредиты сельскому хозяйству
2
17:20
Чем известна курганский налоговик Смирнова, ставшая новым заместителем начальника УФНС
17:19
«Нормальный мужик, ребенку мороженое покупал»: соседи рассказали о предполагаемом убийце семьи в Ярково
1
17:19
Фанаты Курентзиса в Перми раскупили билеты на его концерт за тысячи рублей
17:17
Мобильный комплекс обследует жителей отдаленного ямальского села. Фото
17:17
Президент РСПП Шохин: если Трамп сдержит слово, то с России снимут санкции
5
17:15
В Нижнем Тагиле увеличат плату за коммуналку, инициатором выступил мэр
2
17:14
Польша начнет ставить на границе с Белоруссией и РФ бетонные ежи
2
17:13
В Челябинске стало больше арендных квартир, при этом цены на них снизились. Инфографика
17:10
Диверсант, подорвавший железную дорогу в Башкирии, арестован
17:09
Прокуратура проиграла в споре с мэрией Александровска
17:06
В ЯНАО не приняли четыре теплые остановки у подрядчика
17:03
Вторжение ВСУ обошлось Курской области в 25 млрд рублей
2
17:01
Тренер из ЯНАО будет судиться с работодателем за свой отпуск. Скрин
17:01
В налоговой службе Курганской области назначен новый заместитель руководителя. Скрин
17:00
Где в Тюмени построят новые жилые комплексы
1
16:59
Тела убитой в Ярково семьи увезли на экспертизу
16:55
Появились фото дома, где обнаружили три трупа в селе Ярково. Фото
16:55
Сенатор Новьюхов назвал объединяющий фактор для народов России
8
16:47
Зеленский впервые приехал в Венгрию с начала СВО
16:46
На бизнесмена из Кургана завели дело из-за долгов перед сотрудниками
16:45
Челябинские женщины хотят служить по контракту, но берут не всех
1
16:42
Политолог рассказал, откажется ли Трамп от поддержки Украины
16:39
Юный шахматист из Златоуста Ремизов вошел в пятерку лучших в стране
16:36
На Камчатке проснулся самый северный вулкан, который угрожает самолетам. Видео
1
16:30
Власти выделят дополнительные средства на обследование новорожденных
4
16:29
Названа дата прощания с ученым-биологом ПГНИУ Лидией Переведенцевой
1
16:29
Роскачество предупредило об опасности отравления популярным деликатесом
2
16:27
В Геленджике жители массово отравились грибами из леса
2
16:22
В Тюменской области многодетную семью лишили прав на пятерых детей
16:22
Депутат-олигарх предупредил о массовом банкротстве екатеринбургских ТЦ
6
16:19
Британия ввела санкции против «помощников России»
2
16:18
Строительный бизнес Тюмени не спешит за господдержкой
16:18
Стало известно, кто из офисных работников зарабатывает больше всех в Челябинске. Инфографика
16:18
Врач-инфекционист объяснил, почему вирус Коксаки быстро распространился по России
1
16:17
Киберспортсмен из Кургана с командой выиграл 250 тысяч долларов на престижном турнире
16:10
Шумков рассказал, в каких домах должны жить курганские многодетные семьи
23
16:03
В ХМАО снизилось количество детей-сирот
2
16:00
Дума Кургана вынуждена переехать из-за ремонта зала заседаний. Инсайд
7
15:56
Более сотни семей в отдаленном районе ЯНАО переедут в новые дома
15:56
В Совфеде отреагировали на сообщения Украины о планах на новое наступление
15:48
В тюменском селе Омутинское открыли памятник героям СВО. Фото
15:47
Вместо Бузовой главный каток Екатеринбурга откроет призер Олимпийских игр
2
15:45
Пермяки перестали интересоваться услугами проституток. Инфографика
15:45
Курганцы пожаловались Жоге на мэрию из-за незаконной передачи земли застройщику
1
15:44
Японская иллюзия для определения уровня стресса оказалась украинским фейком
15:43
В ЯНАО окажут финпомощь жителям отдаленного района
15:42
Умер чрезвычайный и полномочный посол Александр Пацев
15:40
ВС РФ отразили атаки ВСУ на три курских села
15:37
У фигурантов дела о хищениях в Минобороны арестовали имущество
1
15:35
Идеологи свердловской власти подключили вузы к своему провокационному проекту. Фото
15:32
Шохин назвал «стремными» последствия национализации челябинских заводов
7
15:30
Медики из ЯНАО стали выявлять больше пациентов с нулевой онкологией
15:30
В ХМАО бизнесмен-геолог пойдет под суд за мошенничество и коррупцию
1
15:27
Экспертиза одобрила строительство академии хоккея «Металлург» в Магнитогорске
15:27
Появилось видео из дома в Ярково, где убили семью
1
15:25
Superjob раскрыл, сколько компаний в Кургане заботятся о своих пенсионерах
2
15:22
Песков не сказал, будет ли Россия представлена на инаугурации Трампа
15:22
Мэрия Екатеринбурга вышла из спора с силовиками из-за катка: главную площадь закроют
15:20
Песков не исключил разговор Путина с Трампом
7
15:16
Член элитарного клуба знатоков провел в ЯНАО интеллектуальный турнир
15:12
Блогершу Лерчек и ее бывшего мужа оставили под арестом
15:12
«Попался с мечеными купюрами»: в ХМАО муссируются слухи о подробностях задержания экс-мэра Сургута. Инсайд
15:11
Роспотребнадзор: в Пермском крае обнаружены несколько видов вируса Коксаки
15:11
Глава Олимпийского комитета РФ Поздняков уходит с поста
15:10
Роковая свердловская красотка покопалась в «грязном белье» на всю Россию. Фото, видео
1
15:09
«Серый кардинал» полпредства знакомится с уральскими элитами: что про него говорят
15:08
Президент РСПП Шохин в Челябинске предложил дать бизнесу льготу в 500 миллиардов
2
15:05
Бастрыкин потребовал возбудить дело после ЧП с падением на пермячку глыбы льда
15:01
Бастрыкину доложат о нападении бродячих собак в Челябинской области
1
14:56
В Тюмени осудили бутлегера, который убил 11 человек
3
14:56
В России хотят тестировать тех, кто впервые берет кредит
6
14:55
Стрелка из «Гринвича» вывезли из СИЗО Екатеринбурга после звонка на свадьбу
14:53
Жители ЯНАО стали активнее покупать онлайн, чем привлекли внимание мошенников
14:52
Генсек НАТО пожалуется Трампу на союз России, Китая, Ирана и КНДР
1
14:51
Вышел тизер второй части комедии «Батя», которая снималась в Пермском крае. Видео
14:50
«Матрас времен СССР»: жители ЯНАО вынуждены покупать постельное белье в детсады
1
14:46
Челябинца демобилизовали с СВО после смерти жены
14:43
Искусственный интеллект «похоронил» Пугачеву заживо
7
14:42
Лавров сделал заявление о новом после РФ
1
14:39
Ямальскому депутату предрекли усиление внутрипартийного влияния. Инсайд
14:38
Бастрыкин взял на контроль проверку бассейна в ХМАО, где едва не утонул школьник
14:37
Что известно об убийстве трех человек в селе Ярково
2
14:36
В тюменском Ярково убиты ребенок и его родители. Онлайн-трансляция
14:35
«Скоро провалюсь к соседке!» : в ХМАО жители боятся обрушения дома
14:35
Челябинцам предложили создавать интернаты для мигрантов. Видео
2
14:35
Лукашенко назвал Камалу Харрис героической женщиной и попросил ее не плакать
6
14:34
Правительство хочет увеличить пошлины на импорт вина до 50%
2
14:33
На Челябинскую область надвигаются 18-градусные морозы
14:33
Свердловский боец СВО Порядин, заявивший об угрозах начальства, раскаялся. Видео
14:26
Пермские астрономы отправились на поиски звезд в Узбекистан. Фото
14:24
Застройщики рассказали, почему не работает ипотека на ИЖС
14:23
Вице-спикер тюменской облдумы Владимир Сысоев может уйти на повышение в Москву
14:23
ВС РФ атаковали военный аэродром ВСУ и склады с беспилотниками
14:21
Свердловчане стали реже заключать браки
3
14:18
Тюменцы сомневаются в честных скидках на «черную пятницу»
14:18
В Тюмени под КРТ отдадут еще семь новых участков
14:16
Власти ХМАО отобрали нефтяную скважину у бывшей компании Хотина
14:15
Российские войска взяли Кременную Балку в ДНР
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