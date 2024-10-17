«Угрожал убить и забрал телефон»: свердловчанин летом изнасиловал женщину в Ноябрьске

В Ноябрьске (ЯНАО) житель Свердловской области предстанет перед судом за изнасилование и кражу телефона. Преступления были совершены летом в Ноябрьск-парке, сообщили в пресс-службе окружного управления следкома.
«В Ноябрьске 5 августа 38-летний житель Свердловской области, распивая спиртное с новой знакомой в парке культуры и отдыха, предложил женщине вступить с ним в половую связь. Женщина отказалась, он применив к ней физическую силу и угрожая убийством, совершил ее изнасилование», — сообщили в пресс-службе СУ СКР на официальном сайте.
После того, как женщина ушла, подозреваемый обнаружил на земле ее сотовый телефон и присвоил его. В ходе следствия выяснилось, что телефоны он крал не первый раз. Так, 25 июля он прибрал сотовый, неосмотрительно забытый на прилавке продавцом магазина, в который злоумышленник зашел за покупками. В настоящее время, дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее URA.RU сообщило, что в начале августа в Ноябрьск-парке пьяный мужчина изнасиловал местную жительницу. Подробности о личности подозреваемого на тот момент не разглашались.
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