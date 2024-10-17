«Угрожал убить и забрал телефон»: свердловчанин летом изнасиловал женщину в Ноябрьске

Житель Свердловской области пойдет под суд за изнасилование в ЯНАО
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Свердловчанин, подозреваемый в изнасиловании ноябрянки, пойдет под суд (фото из архива)
Свердловчанин, подозреваемый в изнасиловании ноябрянки, пойдет под суд (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) житель Свердловской области предстанет перед судом за изнасилование и кражу телефона. Преступления были совершены летом в Ноябрьск-парке, сообщили в пресс-службе окружного управления следкома.

«В Ноябрьске 5 августа 38-летний житель Свердловской области, распивая спиртное с новой знакомой в парке культуры и отдыха, предложил женщине вступить с ним в половую связь. Женщина отказалась, он применив к ней физическую силу и угрожая убийством, совершил ее изнасилование», — сообщили в пресс-службе СУ СКР на официальном сайте.

После того, как женщина ушла, подозреваемый обнаружил на земле ее сотовый телефон и присвоил его. В ходе следствия выяснилось, что телефоны он крал не первый раз. Так, 25 июля он прибрал сотовый, неосмотрительно забытый на прилавке продавцом магазина, в который злоумышленник зашел за покупками. В настоящее время, дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщило, что в начале августа в Ноябрьск-парке пьяный мужчина изнасиловал местную жительницу. Подробности о личности подозреваемого на тот момент не разглашались. 

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В Ноябрьске (ЯНАО) житель Свердловской области предстанет перед судом за изнасилование и кражу телефона. Преступления были совершены летом в Ноябрьск-парке, сообщили в пресс-службе окружного управления следкома. «В Ноябрьске 5 августа 38-летний житель Свердловской области, распивая спиртное с новой знакомой в парке культуры и отдыха, предложил женщине вступить с ним в половую связь. Женщина отказалась, он применив к ней физическую силу и угрожая убийством, совершил ее изнасилование», — сообщили в пресс-службе СУ СКР на официальном сайте. После того, как женщина ушла, подозреваемый обнаружил на земле ее сотовый телефон и присвоил его. В ходе следствия выяснилось, что телефоны он крал не первый раз. Так, 25 июля он прибрал сотовый, неосмотрительно забытый на прилавке продавцом магазина, в который злоумышленник зашел за покупками. В настоящее время, дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU сообщило, что в начале августа в Ноябрьск-парке пьяный мужчина изнасиловал местную жительницу. Подробности о личности подозреваемого на тот момент не разглашались. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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