EP: в офисе Зеленского заявили о планах быть поближе к Трампу

EP: в офисе Зеленского хотят сближения позиций с Трампом до инаугурации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский хочет сблизить позиции с Трампом перед вступлением второго на должность президента США
Зеленский хочет сблизить позиции с Трампом перед вступлением второго на должность президента США Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

В офисе президента Украины Владимира Зеленского перед инаугурацией избранного главы США Дональда Трампа 20 января 2025 года хотят сблизить с ним позиции. Об этом сообщает газета El Pais. 

«В повестке дня [Зеленского] на ближайшие недели приоритетом является сближение позиций с Трампом перед его вступлением в должность президента США в январе», — говорится в материале со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Вступление в должность Трампа пройдет в следующем году 20 января. На данный момент его окружение ведет подготовку к приему дел у администрации нынешнего президента США Джо Байдена. 

Также турецкая газета Hurriyet пишет, что Владимир Зеленский сядет за стол переговоров, если США перестанут оказывать поддержку Украине после прихода к власти Трампа. Отмечается, что в переговорах может принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского перед инаугурацией избранного главы США Дональда Трампа 20 января 2025 года хотят сблизить с ним позиции. Об этом сообщает газета El Pais.  «В повестке дня [Зеленского] на ближайшие недели приоритетом является сближение позиций с Трампом перед его вступлением в должность президента США в январе», — говорится в материале со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Вступление в должность Трампа пройдет в следующем году 20 января. На данный момент его окружение ведет подготовку к приему дел у администрации нынешнего президента США Джо Байдена.  Также турецкая газета Hurriyet пишет, что Владимир Зеленский сядет за стол переговоров, если США перестанут оказывать поддержку Украине после прихода к власти Трампа. Отмечается, что в переговорах может принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...