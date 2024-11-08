EP: в офисе Зеленского заявили о планах быть поближе к Трампу

В офисе президента Украины Владимира Зеленского перед инаугурацией избранного главы США Дональда Трампа 20 января 2025 года хотят сблизить с ним позиции. Об этом сообщает газета El Pais.
«В повестке дня [Зеленского] на ближайшие недели приоритетом является сближение позиций с Трампом перед его вступлением в должность президента США в январе», — говорится в материале со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Вступление в должность Трампа пройдет в следующем году 20 января. На данный момент его окружение ведет подготовку к приему дел у администрации нынешнего президента США Джо Байдена.
Также турецкая газета Hurriyet пишет, что Владимир Зеленский сядет за стол переговоров, если США перестанут оказывать поддержку Украине после прихода к власти Трампа. Отмечается, что в переговорах может принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT.
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