ТАСС: в окружении Трампа вовсю идет подготовка к приему дел у Байдена

В окружении избранного президента США Дональда Трампа полным ходом идет подготовка к приему дел у администрации Джо Байдена. Об этом сообщил представитель переходной команды Трампа, который в свое время являлся представителем администрации высокого ранга и работал на ответственном посту в Белом доме.
«Подготовка к приему-передаче дел идет полным ходом. Она призвана как можно скорее определить потенциальных назначенцев, провести проверку их кандидатур и обеспечить занятие ими должностей. Мы хотим, чтобы были назначенцы, а не лица, вызывающие разочарование», — заявил представитель команды Трампа ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер сообщала, что руководителями переходной команды Трампа еще не подписан меморандум о взаимопонимании с главой аппарата сотрудников Белого дома Джеффом Зинтсом, без чего невозможно начать передачу дел на уровне президента. Также остался без подписи аналогичный документ на административно-хозяйственное обеспечение команды нового избранного президента за государственный счет.
Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. Его инаугурация пройдет 20 января 2025 года. Трамп станет 47-м президентом, в 2016 году он также был избран 45-м президентом Штатов. Он пообещал, что его второй президентский срок станет «золотым веком для США», передает «Национальная служба новостей». Также его команда готовит новый план завершения спецоперации на Украине.
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