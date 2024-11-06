06 ноября 2024

Кто в мире выиграет и проиграет от прихода Трампа к власти: Bloomberg собрало рейтинг стран

Bloomberg назвал выигравших и проигравших от прихода Трампа к власти
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Трамп может ослабить поддержку Украины и заблокировать помощь, пишет Bloomberg Фото:

По информации Bloomberg, с приходом Дональда Трампа к власти можно ожидать появления как выигравших, так и проигравших. Президентство Трампа предполагается основываться на транзакционных отношениях, где ключевое значение будут иметь как силы, так и слабости партнеров, а также личные предпочтения Трампа. Какие страны выиграют от прихода Трампа к власти, а какие нет — в материале URA.RU.

Какие страны выиграют от прихода Трампа к власти по версии агентства

— Россия: В Кремле рассчитывают, что новая администрация США может ослабить сплоченность НАТО и поставить под вопрос будущее Украины.

— Израиль: Ожидается, что Трамп усилит военную поддержку Израилю и предотвратит укрепление позиций Ирана в роли регулирующей силы на Ближнем Востоке.

— Северная Корея: Теплые отношения между Ким Чен Ыном и Трампом, установленные во время его первого президентского срока, могут вновь активизироваться после периода охлаждения.

— Саудовская Аравия: В королевстве надеются на продолжение Авраамских соглашений, начатых при Трампе, что может способствовать сближению с Израилем и снижению давления со стороны Ирана.

— Турция: Причиной умеренного оптимизма является прочная доверительная связь между Эрдоганом и Трампом. Позиция Трампа против военных конфликтов и акцент на торговле могут оказать поддержку Анкаре.

Потенциальные проигравшие

— Украина: В Киеве опасаются требований Трампа к проведению мирных переговоров на условиях, выгодных России, что может включать территориальные уступки и нейтральный статус страны.

— Китай: Угрозы Трампа наложить 60-процентные тарифы могут серьезно сократить объем торговли с США, что негативно скажется на экономических отношениях с КНР.

— Иран: Учитывая поддержку Израиля со стороны Трампа, он может стремиться к дальнейшей изоляции Ирана, усилив уже существующие строгие санкции, введенные им в первый президентский срок, которые могут привести к дальнейшей изоляции Ирана.

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По информации Bloomberg, с приходом Дональда Трампа к власти можно ожидать появления как выигравших, так и проигравших. Президентство Трампа предполагается основываться на транзакционных отношениях, где ключевое значение будут иметь как силы, так и слабости партнеров, а также личные предпочтения Трампа. Какие страны выиграют от прихода Трампа к власти, а какие нет — в материале URA.RU. — Россия: В Кремле рассчитывают, что новая администрация США может ослабить сплоченность НАТО и поставить под вопрос будущее Украины. — Израиль: Ожидается, что Трамп усилит военную поддержку Израилю и предотвратит укрепление позиций Ирана в роли регулирующей силы на Ближнем Востоке. — Северная Корея: Теплые отношения между Ким Чен Ыном и Трампом, установленные во время его первого президентского срока, могут вновь активизироваться после периода охлаждения. — Саудовская Аравия: В королевстве надеются на продолжение Авраамских соглашений, начатых при Трампе, что может способствовать сближению с Израилем и снижению давления со стороны Ирана. — Турция: Причиной умеренного оптимизма является прочная доверительная связь между Эрдоганом и Трампом. Позиция Трампа против военных конфликтов и акцент на торговле могут оказать поддержку Анкаре. — Украина: В Киеве опасаются требований Трампа к проведению мирных переговоров на условиях, выгодных России, что может включать территориальные уступки и нейтральный статус страны. — Китай: Угрозы Трампа наложить 60-процентные тарифы могут серьезно сократить объем торговли с США, что негативно скажется на экономических отношениях с КНР. — Иран: Учитывая поддержку Израиля со стороны Трампа, он может стремиться к дальнейшей изоляции Ирана, усилив уже существующие строгие санкции, введенные им в первый президентский срок, которые могут привести к дальнейшей изоляции Ирана.
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