Президент выделил весь день на участие в форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

У президента РФ Владимира Путина перед встречей с лидером США Джо Байденом появился веский аргумент против антироссийских санкций. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава государства объявил о завершении строительства первой нитки газопровода в Европу «Северный поток-2», которому активно противодействовали США. В политтусовке считают, что после заявления Путина Москве будет проще убедить Вашингтон в обновлении отношений между странами.

В 2020 году Питерский форум (основан в 1997 году) был отменен из-за пандемии. Бизнесменам и инвесторам пришлось год ждать новой встречи. 4 июня, открывая пленарное заседание, президент Путин с гордостью констатировал, что именно в России проходит «первое крупное международное деловое мероприятие» не только в онлайн-формате, но и в очном. Участники были этому действительно рады. К примеру, родственник одного из руководителей «Единой России» в разговоре с URA.RU похвастался, что сидит в зале по-соседству с немецкой княгиней Глорией Турн-и-Таксис. «Внукам расскажу!» — посмеялся он.

Участники форума смогли очно слушать выступление президента Фото: Kremlin.ru

Компанию Путину по видеоконференцсвязи составили канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани. После приветствия гостей президент в своей вступительной речи говорил о восстановлении мировой экономики после кризиса. Для ее оживления, по его мнению, необходимы «многосторонние проекты». Как оказалось Путин подводил слушателей к громкой новости — о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию и Германию в обход Украины. «Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить. Все», — объявил президент.

По ходу пленарной сессии Путин еще несколько раз возвращался к теме «Северного потока — 2». К примеру, пообещал не прекращать транзит газа через Украину, если Киев сам не будет создавать препятствия. А также оценил угрозу санкций США против газопровода. «Я думаю, что он должен быть реализован, особенно в условиях, когда новая американская администрация говорит о том, что она хочет выстроить благообразные отношения со своими основными партнерами в Европе», — подчеркнул Путин. Об отношениях с США глава государства продолжал рассуждать и в кулуарах. В интервью «Первому каналу» президент рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня: «Он опытный, я надеюсь, человек очень взвешенный, аккуратный. Очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе».

Владимир Путин объявил о завершении строительства первой нитки «Северного потока-2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, президент Путин не случайно сделал заявление о «Северном потоке-2» перед поездкой в Женеву. Политолог считает, что на встрече двух лидеров проект станет одним из аргументов в пользу налаживания отношений России и США. «Президент дал сигнал, что даже в условиях санкций Москва получила свои козыри в определенных сферах. Если „Северный поток-2“ заработает, то Украина может потерять около 3 млрд долларов в год — это существенный удар. Западу будет накладно дальше раскручивать карту с Украиной. Поэтому Америке будет предложено переоценить факторы, которые семь лет влияли на отношения с Россией», — считает Васильев.

Оптимистичные прогнозы позволяет делать активное участие американцев в форуме, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он напомнил, что делегация бизнесменов из США — самая крупная на ПМЭФ. «Такое внимание американских предпринимателей свидетельствует о том, что политика уходит на задний план и не диктует бизнесу условия. Если мы уйдем на этот путь, то можем достигнуть прогресса», — считает Ордуханян.

Встреча Владимира Путина с Джо Байденом пройдет в Женеве Фото: Evan Vucci AP/TASS

Еще одним аргументом против американских санкций служит высокая представительность форума, полагает экс-сотрудник администрации президента, политолог Дмитрий Журавлев. Сразу после пленарной сессии Путин провел еще три мероприятия: общался с крупным иностранным бизнесом, по ВКС объявил с президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Аргентины Альберто Фернадесом о запуске в странах производств вакцины Спутник-V, ответил на вопросы ведущих мировых СМИ об отношениях с Индией и Китаем, ядерной программе Северной Кореи, статусе Курильских Островов. «Путин демонстрирует, что несмотря на попытки изолировать Россию, она остается страной, без которой нельзя обойтись в решении мировых проблем. Таким образом президент подталкивает Байдена к снятию санкций, потому что США не могут одновременно противостоять и России, и Германии и Китаю», — резюмировал Журавлев.