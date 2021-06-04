Путин рассказал, что думает о Байдене

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин считает Джо Байдена опытным и взвешенным политиком Фото:

Президент РФ Владимир Путин считает американского коллегу Джо Байдена опытным и аккуратным человеком. Такое мнение Путин высказал на одном из мероприятий Санкт-Петербургского экономического форума.

«Он человек опытный, взвешенный, аккуратный», — цитирует Путина РИА «Новости». В середине июня Путин встретится с Байденом на саммите в Женеве.

До этого Путин рассказал, что собирается обсудить с Байденом в ходе двусторонней встречи. По словам президента России, темами будут стратегическая стабильность, горячие точки и пандемия коронавируса. Американская сторона, в свою очередь, планирует поднять вопрос о нарушениях прав человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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