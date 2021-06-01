В Кремле раскрыли судьбу поставок газа на Украину

Россия не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, президент РФ Владимир Путин исходит из того, дальше объемы поставок газа в Европу будут увеличиваться, и транзит через Украину может быть востребован.
«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС [газотранспортной системы] она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — сообщил Песков. Об этом пишет RT.
В МИД отметили, что Россия не планирует отказываться от транспортировки газа через Украину. Там обеспокоены, что транзит прекратится из-за строительства «Северного потока-2», пишет «
Ранее Украина заявила, что готова предоставить «Газпрому» дополнительные мощности по транзиту газа в Европу через свою территорию. В Киеве ждут только соответствующего обращения от Москвы.
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