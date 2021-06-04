Путин объявил о завершении стройки «Северного потока-2»

Владимир Путин отметил, что «Газпром» готов начать наполнение «Северного потока — 2» газом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия завершила строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Завершена укладка первой нитки «Северного потока — 2», — сказал Путин в трансляции на телеканале «Россия 24». По словам главы государства, работы завершились за два часа до его выхода на сцену форума.

Российская компания «Газпром» готова наполнять «Северный поток — 2», добавил Путин. В какие сроки корпорация начнет эту работу, президент не уточнил.