Сторонники «золотой судьи» Хахалевой готовят провокацию против адвоката Жорина

10:24 04 августа 2017 0

Сергей Жорин написал о провокации в Twitter Фото: URA.RU

Фермеры из Кубани предупредили адвоката Сергея Жорина о планируемой провокации у здания Краснодарского краевого суда, где работает скандальная судья Елена Хахалева. Об этом в своем личном аккаунте в Twitter сообщил сам Жорин.

Адвокат выложил в соцсети письмо «вежливых фермеров». Крестьяне сообщают ему, что около здания краевого суда в Краснодаре пройдет демонстрация политтехнологов и пиарщиков судьи Хахалевой, которая, по информации Жорина, устроила дочери свадьбу за два миллиона долларов.

«<…> На плакатах будет написано „Хахалеву в отставку“. Сборище будет несанкционированное, поэтому участников начнут задерживать. В ходе допросов задержанные обязательно заявят, что инициаторами проведения митинга были: адвокат Жорин!!! и другие оппоненты Елены Хахалевой, которых она обвиняет в своих бедах (орф. и пункт. сохранены)», — предупреждают доброжелатели.

Фермеры, судя по письму, не указали своих имен из-за боязни за свои семьи. Юрист поблагодарил анонимов за такое предупреждение. «Спасибо за поддержку. Вместе мы сила и обязательно победим», — написал он.

Как ранее писало «URA.RU», юрист Жорин опубликовал видео со свадьбы дочери судьи Хахалевой. По его данным, на торжество семья судьи потратила два миллиона долларов. На мероприятии гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон и Николай Басков.

25 июля Федеральная палата адвокатов инициировала проверку действий правозащитника. В ответ Жорин заявил, что не нарушал адвокатской этики.

Судья объясняла, что свадьба была сыграна на деньги ее бывшего мужа, бизнесмена Роберта Хахалева, и стоила не два миллиона долларов, а пять миллионов рублей.