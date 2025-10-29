Логотип РИА URA.RU
Песков высказался о запрете ввоза унитазов и мха в Россию

Песков: Россия продолжает отслеживать все санкции Евросоюза
29 октября 2025 в 14:07
Дмитрий Песков отметил, что Россия отслеживает все санкции, которые вводятся против РФ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия продолжает отслеживать все санкции, которые ЕС ввел в отношении России. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на запрет ввоза в РФ унитазов, мха и игрушек с мотором.

«Конечно, мы все это читаем, видим и все это анализируем», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков пояснил, что Кремль также учитывает общественную реакцию на новые ограничения, в том числе мнение пользователей социальных сетей и блогосферы.

Европейский союз официально одобрил девятнадцатый пакет санкций, направленных против России. Новые меры коснулись как российских, так и зарубежных финансовых учреждений, а также судов, задействованных в перевозке российской нефти. Помимо стандартных мер, в список запрещенных товаров были включены и неожиданные позиции — от игрушек и цветов до различных изделий и сантехнической продукции.

Санкции против России вообще и Урала в частности

