Песков высказался о запрете ввоза унитазов и мха в Россию
Дмитрий Песков отметил, что Россия отслеживает все санкции, которые вводятся против РФ
Россия продолжает отслеживать все санкции, которые ЕС ввел в отношении России. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на запрет ввоза в РФ унитазов, мха и игрушек с мотором.
«Конечно, мы все это читаем, видим и все это анализируем», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков пояснил, что Кремль также учитывает общественную реакцию на новые ограничения, в том числе мнение пользователей социальных сетей и блогосферы.
Европейский союз официально одобрил девятнадцатый пакет санкций, направленных против России. Новые меры коснулись как российских, так и зарубежных финансовых учреждений, а также судов, задействованных в перевозке российской нефти. Помимо стандартных мер, в список запрещенных товаров были включены и неожиданные позиции — от игрушек и цветов до различных изделий и сантехнической продукции.
