Песков высказался о запрете ввоза унитазов и мха в Россию

Дмитрий Песков отметил, что Россия отслеживает все санкции, которые вводятся против РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия продолжает отслеживать все санкции, которые ЕС ввел в отношении России. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на запрет ввоза в РФ унитазов, мха и игрушек с мотором.

«Конечно, мы все это читаем, видим и все это анализируем», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков пояснил, что Кремль также учитывает общественную реакцию на новые ограничения, в том числе мнение пользователей социальных сетей и блогосферы.