Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и тяжелые дни

В ноябре несколько благоприятных дней для всех сфер жизни Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ноябре 2025 года нужно быть осторожными во взаимоотношениях с коллегами и близкими родственниками. Согласно Лунному календарю, в этот период возможны конфликты. При этом месяц создаст благоприятные условия для поиска новой работы. URA.RU подготовило подборку самых удачных и неблагоприятных периодов ноября.

Фазы Луны в ноябре 2025 года

1–4 ноября — Растущая Луна. Период роста и реализации планов.

Период роста и реализации планов. 5 ноября — Полная Луна . Завершение лунного цикла, энергия достигла пика. Убывающая Луна начинается после этой даты.

. Завершение лунного цикла, энергия достигла пика. Убывающая Луна начинается после этой даты. 6–19 ноября — Убывающая Луна. Время для завершения старых дел, анализа и отдыха.

Время для завершения старых дел, анализа и отдыха. 20 ноября — Новолуние. Начало нового лунного цикла, идеальный момент для планирования и старта новых проектов. Луна растущая начинается после этой даты.

Начало нового лунного цикла, идеальный момент для планирования и старта новых проектов. Луна растущая начинается после этой даты. 21–30 ноября — Растущая Луна. Период роста, активности и реализации планов.

Наиболее благоприятные дни в ноябре 2025

6 ноября

6 ноября - благоприятный день для поиска работы и собеседований Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

16 лунные сутки — период обновления и восстановления сил.

Работа. Прекрасное время для отдыха или выполнения легких задач. В этот период не следует проявлять излишнюю инициативу и стремиться выполнить максимальное количество дел. Можно менять работу и проходить собеседования. Нейтральное время для операций с деньгами.

Продолжение после рекламы

Любовь, отношения. Благоприятное время для свиданий. Взаимодействие с близким человеком обещает пройти в теплой и непринужденной атмосфере. Однако не рекомендуется конфликтовать. Восстановление гармонии в отношениях может потребовать значительных усилий и времени.

Красота и здоровье. Идеальное время, чтобы сменить имидж, сходить на массаж или к косметологу. Смело экспериментируйте, а результаты вас порадуют.

21 ноября

2 лунные сутки — день начала реализации планов.

Работа. День благоприятен для любых начинаний. Хорошие результаты принесет проект, в котором требуется коллективная работа. Благоприятный день для торговли, операций с недвижимостью, смены места работы.

Любовь, отношения. Рекомендуется на протяжении дня минимизировать любые формы взаимодействия, включая общение с близкими. Эмоциональная импульсивность способна привести к возникновению конфликтных ситуаций.

Красота и здоровье. Организм продолжает восстанавливаться после предыдущего лунного цикла. В этот период рекомендуется уделить здоровью особое внимание. Полезно начать комплекс занятий спортом, попариться в бане. Не стоит нагружать организм тяжелой пищей. Хорошо сесть на диету.

26 ноября

26 ноября - удачный день для свиданий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

6 лунные сутки — благоприятный день для свиданий и операций.

Работа. День благоприятен для старта новых проектов. Тем, кто выжидал удачного момента для решительных действий, сегодня предоставляются все условия для воплощения задуманных планов. Это также подходящее время для урегулирования сложных рабочих вопросов, а общение с руководством в этот день может быть особенно продуктивным.

Любовь, отношения. Удачный день для налаживания контактов с представителями противоположного пола. В этот период ваш партнер проявляет готовность к открытому диалогу. Это подходящее время для принятия серьезных решений, включая брак или разрыв.

Красота и здоровье. Благоприятная пора для проведения косметологических процедур, ухода за ногтями. В этот период рекомендованы умеренные занятия спортом, медитации. Желательно избегать физических перегрузок. Ограничений в еде нет.

27 октября

7 лунные сутки — благоприятное время для активной деятельности.

Работа. День подходит для поиска инвесторов, деловых партнеров, заключения новых договоров. Хорошо пройдут переговоры с руководством. Кроме того, рекомендуется рассмотреть возможность смены места работы.

Любовь, отношения. Наступил подходящий период для развития романтических отношений. В это время рекомендуется открыто выражать свои чувства, обсуждать сложные и волнующие вопросы, а также работать над восстановлением ранее утраченных связей.

Красота и здоровье. Это подходящий период для любых косметологических процедур. Благоприятное время для физических нагрузок. Можно устраивать небольшие застолья, но алкоголь употреблять в умеренных количествах.

Продолжение после рекламы

Благоприятные дни в ноябре 2025

В ноябре несколько неблагоприятных дней Фото: URA.RU

10 ноября

20 лунные сутки — благоприятное время для любых начинаний. Это пора духовного роста и важных поступков.

Работа: благоприятный период для проявления инициативы и реализации намеченных планов. В этот день рекомендуется приступать к масштабным проектам, особенно если их подготовка велась заранее. Обстановка способствует проявлению амбиций и достижению поставленных целей. День удачен для любых финансовых операций.

Любовь, отношения. Наиболее подходящий период для проведения свиданий любого формата. Взаимодействие с партнером будет приносить значительное удовлетворение, а вероятность возникновения конфликтов минимальна. Допускается позволить себе небольшие развлечения, в том числе посещение ресторана.

Красота и здоровье. Нейтральный период для проведения косметологических процедур. В это время полезны умеренные занятия спортом. Стоит опасаться травм. Застолье и прием алкоголя лучше отложить.

11 ноября

21 лунные сутки — день реформ, перестроек и активной деятельности.

Работа. Займите активную позицию. С утра выберите основное направление с наибольшим фронтом работ и занимайтесь им весь день. Это благоприятный период для улаживания проблем и выполнения отложенных задач. Период подходит для переговоров с руководством и рассмотрения вопроса о смене места работы.

Любовь, отношения. Оптимальный период для любого общения. Желательно провести время в компании. Ссоры в этот день маловероятны. Если вдруг они произойдут, то быстро разрешатся.

Красота и здоровье. Благоприятное время для посещения косметолога и мастера по маникюру. Рекомендуется включить в распорядок дня интенсивные физические упражнения. Период также считается удачным для отказа от вредных привычек. Умеренное потребление алкоголя разрешается.

Неблагоприятные дни в ноябре 2025

15 ноября

15 ноября подходит для посещения маникюрного салона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

25 лунные сутки — время пассивности и отдыха.

Работа. Сегодня не рекомендуется начинать новые проекты или предпринимать важные шаги. Лучше провести этот день дома. Внимательность снижена, что увеличивает вероятность допущения ошибок. В связи с этим при выполнении любых дел следует проявлять максимальную осторожность и сосредоточенность.

Любовь, отношения. Не лучший период для встреч и общения. Если свидание уже назначено, проведите его в уединенной атмосфере.

Красота и здоровье. Оптимальное время для проведения процедур по уходу за телом, включая очищение кожи лица, депиляцию, а также маникюр и педикюр. В эти дни рекомендуется уделять внимание физическим упражнениям, занятиям йогой и медитацией. Вместе с тем следует избегать чрезмерных нагрузок на организм, воздерживаться от переедания, употребления жирной и жареной пищи.

Продолжение после рекламы

16 ноября

26 лунные сутки — день конфликтов и пустой траты энергии.

Работа. Может быть снижена способность объективно оценивать происходящее. В связи с этим рекомендуется проявлять особую осмотрительность в делах. Не желательно общаться с начальством и менять место работы.

Любовь, отношения. В этот день лучше ни с кем не встречаться, так как возможны споры и конфликты. Ситуация при общении с любимым человеком также может выйти из-под контроля. Не рекомендуется назначать свидания.

Красота и здоровье. Не рекомендуется посещать косметолога или обращаться в салоны красоты. Допустимы лишь умеренные физические нагрузки. В этот период следует уделять особое внимание своему самочувствию: воздерживаться от переедания и употребления алкогольных напитков.

19 октября

19 ноября могут произойти серьезные конфликты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

29 лунные сутки — тяжелый день.

Работа. Рекомендуется воздержаться от активной деятельности и запуска новых проектов. Этот день лучше посвятить заботе о себе, работе над избавлением от лишних тревог и негативных мыслей. При любых действиях ощущается недовольство собой и окружающими. Желательно в это время ни с кем не контактировать, не разговаривать с начальством. Это неблагоприятный период для смены места работы.

Любовь, отношения. Существует риск возникновения конфликтов, которые могут привести даже к разрыву отношений. Поэтому лучше воздержаться от встреч с партнером.

Красота и здоровье. День считается удачным для посещения косметолога или салона красоты. Рекомендуется уделить внимание умеренным физическим нагрузкам. Однако важно избегать переутомления, чтобы не спровоцировать чувство усталости. Следует отказаться от чрезмерно тяжелой пищи и употребления алкогольных напитков. Однодневная диета будет благоприятно сказываться на общем самочувствии.

20 ноября

1 лунные сутки — день отдыха от общения.

Работа. Не рекомендуется запуск новых проектов. Могут быть проблемы с концентрацией внимания и усвоением новой информации. Лучше посвятить день выполнению повседневных обязанностей и решению текущих вопросов.

Любовь, отношения. Желательно не планировать на этот день таких важных событий, как знакомство с родителями, свадьбу. Этот период не благоприятен для общения, поэтому все подобные мероприятия могут оказаться неудачными. Можно ограничиться свиданием наедине, без посещения людных мест.