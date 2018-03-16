Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что общественное обсуждение фильма Алексея Учителя «Матильда» сошло на нет. Однако не поставлена точка в вопросе расходования бюджетных средств, выделенных на производство кинокартины.
По словам Поклонской, фильм «Матильда» потерпел провал потому, что он «пустой». В то же время проверка использования бюджетных денег, полученных создателями фильма для съемок, еще не закончена, пишет ТАСС со ссылкой на слова Поклонской. Депутат рассказала, что эта сумма составляет 280 млн рублей. «Сейчас правоохранительные органы продолжают проверку, куда же они все-таки были израсходованы, как выделены, потому что выделены они были под один фильм про балерину, а использованы под другой фильм и другой сценарий», — отметила Поклонская.
Напомним, ранее Наталья Поклонская инициировала дискуссию вокруг «Матильды», требуя отменить ее прокат. Депутат считает, что эта картина оскорбляет чувства верующих и память царя Николая II. При этом в январе стало известно о запрете «Матильды» на Украине, сообщал сайт «Подмосковье сегодня». В фильме якобы принимал участие некий музыкант из «черного списка».