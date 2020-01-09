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Суд решает вопрос по долгам челябинского экс-министра, отсидевшего за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Тесленко Виталий. Суд. Челябинск.
Виталию Тесленко в любом случае придется платить штрафФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд рассмотрит апелляцию прокуратуры на решение Ленинского районного суда Челябинска, снизившего штраф экс-министру здравоохранения региона Виталию Тесленко. Ранее он отсидел срок за взятки. Согласно базе данных суда, заседание состоится 10 января.

«Прокуратура Ленинского района Челябинска, не согласившись с принятым решением, обжаловала решение о снижении штрафа», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

Тесленко, на тот момент руководителя минздрава, задержали 31 октября 2012 года в его коттедже. Вместе с ним задержали главврача областной больницы №4 Михаила Шуховцева и заместителя главврача санатория «Кисегач» Ивана Сорокуна. Следствие установило, что все трое получали взятки с госконтрактов. Сорокун избежал ответственности, под суд отдали Шуховцева и Тесленко.

Шуховцева позже освободили из-за тяжелого заболевания. Тесленко приговорили к семи годам колонии строгого режима и к 300 млн рублей штрафа. В суде установлено, что он получил 70 млн рублей взяток с контрактов по закупкам медоборудования.

В 2017 году Тексленко вышел по УДО, к этому времени он выплатил почти 10 млн штрафа. К тому времени его адвокатам удалось снизить штраф из оставшихся 290 млн рублей до 60 млн рублей. В ноябре Ленинский райсуд удовлетворил новое ходатайство о снижении и этой суммы до 10 млн рублей. Суд учел наличие у экс-министра второй группы инвалидности и малолетнего сына.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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