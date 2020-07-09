Курганские власти продают четыре дорожных предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти продают дорожные предприятия, в области стоят индустриальный парк, школьники не получили продуктовые наборы, активисты разбираются с ядохимикатами, Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:

Правительство области продает дорожные предприятия

Курганские власти продают на аукционе контрольные пакеты акций четырех дорожных компаний области.

Цены на торгах варьируются от 40,8 до 502 млн рублей за 51% акций предприятий.

Пакет в 51% акций дает владельцу полный контроль за деятельностью компании. При 49% такого права у акционера нет, он может лишь блокировать некоторые решения совета директоров.

Началось строительство нового индустриального парка

В Варгашинском районе начали строить индустриальный парк для новых производств.

Из бюджета региона на строительство выделили 51 млн рублей в виде субсидии. Плюс 13 млн рублей вложат инвесторы. Работы планируют завершить к концу года.

Всего на территории Курганской области планируют создать семь подобных индустриальных парков.

Школьники Шадринска не получили продуктовые наборы

В Шадринске почти 200 детей с ограниченными возможностями здоровья не получили продуктовые наборы, положенные на время дистанционного обучения, на которое они перешли 17 марта.

В ситуацию вмешалась прокуратура и обязала управление образования решить проблему с питанием школьников.

В Кургане разбираются с ядохимикатами на Шуховском полигоне

Курганские экологи считают, что в августе 2015 года указание на захоронение ядохимикатов давали бывший директор полигона Александр Ткаченко и его зам Валерий Бабушкин.

То, что на полигоне ТБО закопаны химикаты, стало известно после того, как дачники обнаружили, что в их колодцах отравлена вода.

Кроме того, накануне, арбитражный суд вынес решение взыскать с МУП «Шуховский полигон» 1,4 млн рублей в пользу предприятия, у которого они по надуманным причинам не принимали мусор.