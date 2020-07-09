08 июля 2020
07 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 9 июля. Дети в Шадринске не получили наборы продуктов, власти продают дорожные предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, ремонт дороги
Курганские власти продают четыре дорожных предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти продают дорожные предприятия, в области стоят индустриальный парк, школьники не получили продуктовые наборы, активисты разбираются с ядохимикатами, Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:

Правительство области продает дорожные предприятия

  • Курганские власти продают на аукционе контрольные пакеты акций четырех дорожных компаний области.
  • Цены на торгах варьируются от 40,8 до 502 млн рублей за 51% акций предприятий.
  • Пакет в 51% акций дает владельцу полный контроль за деятельностью компании. При 49% такого права у акционера нет, он может лишь блокировать некоторые решения совета директоров.

Началось строительство нового индустриального парка

  • В Варгашинском районе начали строить индустриальный парк для новых производств.
  • Из бюджета региона на строительство выделили 51 млн рублей в виде субсидии. Плюс 13 млн рублей вложат инвесторы. Работы планируют завершить к концу года.
  • Всего на территории Курганской области планируют создать семь подобных индустриальных парков.

Школьники Шадринска не получили продуктовые наборы

  • В Шадринске почти 200 детей с ограниченными возможностями здоровья не получили продуктовые наборы, положенные на время дистанционного обучения, на которое они перешли 17 марта.
  • В ситуацию вмешалась прокуратура и обязала управление образования решить проблему с питанием школьников.

В Кургане разбираются с ядохимикатами на Шуховском полигоне

  • Курганские экологи считают, что в августе 2015 года указание на захоронение ядохимикатов давали бывший директор полигона Александр Ткаченко и его зам Валерий Бабушкин.
  • То, что на полигоне ТБО закопаны химикаты, стало известно после того, как дачники обнаружили, что в их колодцах отравлена вода.
  • Кроме того, накануне, арбитражный суд вынес решение взыскать с МУП «Шуховский полигон» 1,4 млн рублей в пользу предприятия, у которого они по надуманным причинам не принимали мусор.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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