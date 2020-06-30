Курганцы обнаружили в воде пестициды. Дачи находятся возле полигона с ядохимикатами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцы, дачи которых располагаются рядом с Шуховским полигоном (в Кетовском районе), обнаружили в воде колодца ядохимикаты. Превышение показателей зафиксировано по нитритам. Дачники не исключают, что причиной может быть захоронение пестицидов на Шуховском полигоне, который находится рядом, об этом они рассказали URA.RU.

«Год назад вода в общественном колодце стала плохая, мутная. Сдали на анализы, оказалось, что превышена норма пестицидов. Мы были в недоумении. Но после публикации про захоронение все становится понятно», — пояснила URA.RU одна из дачниц.

Другая жительница Кургана, которая также живет в садоводстве «Лесная дача», предоставила данные по результатам анализа воды в колодце от 19 мая. Согласно документу, содержание нитритов (NO2) превышено в 10 раз, нитратов (по NO3-) на 7 мг/дм, в два раза превышена окисляемость перманганатная. «Мы эту воду используем для технических нужд, поливаем, в бане моемся. В пищу не употребляем», — отметила дачница.

При этом жители садоводства уточнили, что в других колодцах превышение показателей не обнаружено, либо анализы воды не делали. «Не у всех найдется 2,2 тысячи рублей на анализ воды. Пьем ту, которая есть», — рассказали курганцы. До появления информации о захоронении ядохимикатов на Шуховском полигоне, дачники были уверены, что в общественный колодец какой-то недоброжелатель высыпал мешок с пестицидами.

По информации источника агентства из числа врачей, употребление в пищу нитритов и нитратов негативно сказывается на здоровье. Кроме того, пестициды могут проникать в организм и через кожу. «Эти вещества накапливаются в теле. Они влияют на гемоглобин, который преобразуется, в результате чего нарушается насыщение кислородом. Это риск онкологии, аллергии, проблемы с желудком», — пояснил медик.

Источник URA.RU из сферы утилизации мусора ранее сообщал, что на Шуховском полигоне захоронено около 25 тонн ядохимикатов. Он также не исключал, что металлические бочки проржавеют и химикаты — пестициды, гербициды и инсектициды попадут в грунтовые воды.

URA.RU направило официальные запросы в областные Росприроднадзор, Роспотребнадзор и в департамент информационной и внутренней политики правительства Курганской области. На момент публикации ответы не поступили.

У курганских дачников в колодцах вода с пестицидами Скрин предоставлен владельцами дач в Кетовском районе