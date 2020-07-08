За свалку на «Синтезе» курганский полигон заплатит 1,4 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Токсичная свалка за предприятием «Синтез» в Кургане образовалась из-за сговора Варгашинского и Шуховского полигонов. Они не принимали отходы ООО «Наука и Практика Сервис», вынуждая предприятие складировать мусор на временной площадке. Арбитражный суд накануне вынес решение взыскать с МУП «Шуховский полигон» в пользу общества 1,4 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал экс-директор компании Эдуард Шашков.

«Суд постановил взыскать в пользу ООО 1,4 млн рублей. Решение еще не видели, посмотрим какие убытки возместили», — пояснил Шашков. Он добавил, что ранее ФАС признала, что Варгашинский и Шуховский полигон вступили в сговор. Было признано злоупотребление доминирующим положением. Варгашинский отделался предупреждением, а Шуховский был оштрафован на 400 тысяч рублей.

По мнению Шашкова, его целенаправленно лишали бизнеса в сфере транспортировки мусора. «Все многолетние разбирательства были ни чем иным, как устранением с рынка предприятия руководством администрации Кургана. Были попытки расторжения договоров. В силу разных причин „Наука и Практика Сервис“ было признано банкротом», — пояснил Шашков.

По данным инсайдера из сферы переработки отходов, скандальное видео с дронов свалки за «Синтезом» было сделано сотрудником МУП «Шуховский полигон». «Съемка велась по инициативе руководителей полигона. Потом был суд, который постановил взыскать с „Науки и практики“ 25 млн рублей в счет компенсации ущерба природе. Компания обанкротилась, а часть бизнеса отошла предприятию „Главсервис“, которым на тот момент руководил Роман Аракелян [сейчас финансист Шуховского полигона]», — пояснил инсайдер.

Получить комментарии руководства МУП «Шуховский полигон» и его сотрудника Романа Аракеляна URA.RU не удалось. В приемной рекомендовали обратиться в администрацию Кургана, куда и был направлен запрос.

Видео, на котором с высоты птичьего полета видны огромные кучи мусора, которые скопились в районе комбинат «Синтез», появилось в 2016 году. В городе разгорелся скандал, мэрия потребовала от директора компании Эдуарда Шашкова очистить земельный участок. Отходы были убраны.