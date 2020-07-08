За акции четырех дорожных предприятий власти планируют выручить более миллиарда рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство Курганской области в очередной раз пытается продать акции четырех дорожных предприятий региона. Объявление о торгах опубликовано на сайте областного департамента имущества. В этот раз, в отличие от предыдущего, к продаже предлагаются контрольные пакеты акций.

Дороже всего зауральские власти оценили 51% акций Варгашинского ДРСП. Начальная цена лота составляет 502,3 млн рублей. На торгах в конце 2019 года за 49% акций этого предприятия власти просили не менее 450,4 млн рублей, но тогда желающих приобрести ценные бумаги не нашлось.

51% акций Введенского ДРСУ оценили в 202,1 млн рублей. Ранее 49% акций этого предприятия продавали за 146 млн рублей. За 51% акций АО «Автодор Северо-Запад» просят 385,2 млн рублей (ранее 49% акций оценивали в 322,1 млн рублей). Дешевле всего власти оценили пакет в 51% акций Щучанского ДРСУ — всего 40,8 млн рублей. Ранее за 49% акций этой компании просили вдвое больше — 81,6 млн рублей. Все предыдущие торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

«Пакет в 51% акций дает владельцу полный контроль за деятельностью компании. При 49% такого нет, акционер может лишь блокировать некоторые решения совета директоров», — рассказал URA.RU источник, близкий к властям региона. Он предположил, что власти решились на продажу контрольного пакета акций, так как поняли, что пакет в 49% не привлекателен для инвесторов. Получить оперативные комментарии пресс-службы губернатора Курганской области URA.RU не удалось, направлен письменный запрос.

План приватизации госимущества Курганской области в 2019 году исполнен всего на 0,2%, сообщало ранее URA.RU. Причиной провала стало отсутствие потенциальных покупателей. В результате областная казна вместо 1,4 млрд рублей получила лишь 2,9 млн рублей.