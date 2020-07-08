В Кургане ищут, кто приказал захоронить ядохимикаты под городом

Курганские власти замалчивают захоронение ядохимикатов. Инсайдеры сами ищут ответственных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые руководители Кургана и департаментов правительства могли знать о захоронении ядохимикатов на МУП «Шуховский полигон». Инсайдеры из сферы экологии и переработки отходов поделились с URA.RU, кто из высокопоставленных чиновников мог приказать захоронить пестициды под Курганом.

После уточнения ряда событий участники захоронения химикатов констатировали, что это был август 2015 года. «В то время МУП „Шуховский полигон“ [учредителем является мэрия] руководил Александр Ткаченко, его замом был Валерий Бабушкин. Они, судя по пояснениям, и давали указания. Но, насколько мне известно, решения они согласовывали с мэрией», — считает инсайдер. Убедиться так ли это у Ткаченко и Бабушкина не получилось, редакция не располагает их телефонами.

Главой города на тот момент был Сергей Руденко. В разговоре с URA.RU он пояснил, что при нем разговоров о закапывании отходов не было. Никакие правовые акты не позволяли это сделать. При этом Руденко отметил: «В полномочия главы города не входили обязанности по ведению хозяйственной деятельности. Это полномочия руководителя администрации».

Пост руководителя администрации в 2015 году занимал Александр Поршань. Получить его комментарии по телефону, имеющемуся в редакции, агентству не удалось. Его предшественник Александр Якушев (был главой администрации до 2014 года, в 2015 году — заместитель главы Кургана), комментировать URA.RU те события отказался.

По данным инсайдера, в то время работавшего в администрации, в тот момент мэрия заключила контракт на вывоз части отходов. «Компания новосибирская. Был заключен договор на вывоз пестицидов. Не знаю вывезли или нет, но потом склад проверяли экологи», — пояснил экс-чиновник.

Найти госзакупку на вывоз пестицидов с территории Кетовского района, где размещается полигон, URA.RU не удалось. В 2015 году департамент природных ресурсов заключил контакт на сумму 2,4 млн рублей. Опасные отходы были вывезены в территории Куртамышского, Макушинского районов и города Шадринска. Занималась этим компания из Саратова.

Департамент природных ресурсов в то время возглавлял Эдуард Гусев. На звонок экс-чиновник не ответил, на сообщение в мэссенджере также не отреагировал. Редакционные запросы об объемах пестицидов и об их утилизации на полигоне, о информированности по поводу экологического состояния водного объекта вдоль полигона и жалоб населения на качество воды в колодцах, были высланы властям 30 июня. Ответы от департамента природных ресурсов, управлений Роспотребнадзора, Росприроднадзора так и не поступили.

Кургану может грозить экологическая катастрофа после событий, которые в строжайшей тайне разворачивались в 2015-м. Трое курганцев под покровом ночи закопали 25 тонн опасных отходов на крупнейшем мусорном полигоне города. Сейчас ядохимикаты могут попасть в Тобол — реку, которая обеспечивает главный город региона водой.