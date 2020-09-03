Кремль отреагировал на угрозу санкций из-за Навального

Дмитрий Песков не видит оснований для введения санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Кремль не видит оснований для введения антироссийских санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым», — подчеркнул Песков. Он отметил, что даже не видит оснований для обсуждения этой темы.

В Кремле также рассказали, что Германия по-прежнему не предоставила российской стороне анализы биологических проб, доказывающие отравление блогера Алексея Навального. Ранее в правительстве Германии заявили, что нашли в организме блогера Алексея Навального следы вещества из группы «Новичок». В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введения санкций против России, сообщает портал «Дни.ру».

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявления Меркель об отравлении блогера Алексея Навального не правдивы, передает портал «Утро.ру». Возможные санкции грозят ухудшением отношений между Западом и Россией, что в конечном итоге может привести к железному занавесу между странами, заявил URA.RU политолог Владимир Брутер.

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