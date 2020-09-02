Нет сомнений, что в организме блогера Алексея Навального присутствуют следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок», заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время специальной пресс-конференции.
«В его биологических пробах были без сомнения установлены остатки этого вещества. Навальный стал жертвой преступления, кто-то пытался заткнуть ему рот», — заявила Меркель. По ее словам, анализ проб, взятых у пациента, проводили токсикологи Вооруженных сил Германии. Канцлер потребовала Москву ответить на вопросы о произошедшем с Навальным. «С учетом реакции РФ мы примем решение адекватной реакции на эти события. Это преступление против ценностей, за которые мы выступаем», — заявила канцлер ФРГ.
О том, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок», заявили в правительстве Германии 2 сентября. Кремлю эти данные не передавали, позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с URA.RU медик из Москвы Анатолий Домников назвал чушью заявление о том, что Навального отравили. Такой же позиции придерживается разработчик «Новичка» Леонид Ринк. По его словам, в случае отравления, блогер погиб бы на месте.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Там он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите».
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