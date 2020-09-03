Кремль обвинил ФРГ в нежелании сотрудничать по делу Навального

Москва ждет от Германии информации по блогеру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Германия по-прежнему не предоставила российской стороне анализы биологических проб, доказывающие отравление блогера Алексея Навального. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не имеем информации от наших коллег в Берлине. Все анализы, образцы биологических проб, которые были взяты нашими специалистами — врачам токсикологам — не позволили выявить отравляющие вещества», — заявил Песков. По его словам, вчера появилось заявление ФРГ об отравлении Навального боевым химическим веществом. Однако, для доследственной проверки со стороны РФ требуется дополнительная информация.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что российская Генпрокуратура направила в Берлин запрос о правовой взаимопомощи. В настоящее время ответа от ФРГ не последовало. «Есть определенный дефицит информации, что же стало причиной для того заявления канцлера о факте отравления», — заявил Песков. По его словам, если одна из сторон изъявит желание пообщаться, разговор вполне возможен.

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