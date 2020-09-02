Политолог: антироссийские санкции грозят новым железным занавесом

Рассматриваемые канцлером ФРГ Ангелой Меркель санкции в отношении Москвы грозят ухудшением отношений между Западом и Россией и могут обернуться необратимыми последствиями. Таким прогнозом в разговоре с URA.RU поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Санкции грозят тем, что отношения между Россией и Западом еще раз ухудшатся, что может в какой-то момент принять необратимый характер. Германии это очень невыгодно, а США, напротив — хотели бы лишить немцев возможности коммуницировать с Россией и рассчитывают, что этот случай им поможет», — рассказал политолог.
Брутер подчеркнул, что в конечном итоге ситуация может привести к железному занавесу между странами. Сами санкции в начале будут носить скорее персональный характер, однако ими все не закончится.
Ранее в правительстве Германии заявили, что нашли в организме блогера Алексея Навального следы вещества из группы «Новичок». В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введения санкций против России.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.