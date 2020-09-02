02 сентября 2020

Политолог: антироссийские санкции грозят новым железным занавесом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела, выступление с трибуны
Заявление Ангелы Меркель может привести к необратимым последствиям Фото: bundeskanzlerin.de
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Алексей Навальный впал в кому

Рассматриваемые канцлером ФРГ Ангелой Меркель санкции в отношении Москвы грозят ухудшением отношений между Западом и Россией и могут обернуться необратимыми последствиями. Таким прогнозом в разговоре с URA.RU поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Санкции грозят тем, что отношения между Россией и Западом еще раз ухудшатся, что может в какой-то момент принять необратимый характер. Германии это очень невыгодно, а США, напротив — хотели бы лишить немцев возможности коммуницировать с Россией и рассчитывают, что этот случай им поможет», — рассказал политолог.

Брутер подчеркнул, что в конечном итоге ситуация может привести к железному занавесу между странами. Сами санкции в начале будут носить скорее персональный характер, однако ими все не закончится.

Ранее в правительстве Германии заявили, что нашли в организме блогера Алексея Навального следы вещества из группы «Новичок». В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введения санкций против России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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