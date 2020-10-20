В России занято почти 90% коечного фонда для больных коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России из-за нехватки мест в больницах для зараженных коронавирусом существует риск скачка смертности. Для многих больных нужно лечение, которое есть только в медучреждениях. При этом ждать, что вирус ослабит хватку можно только к лету 2021 года. С таким предупреждением в разговоре с URA.RU выступил вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

До этого сообщалось, что в России заканчиваются места для больных коронавирусом. Замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил, что коечный фонд занят почти на 90%. В ряде регионов сообщают, что зараженных негде размещать, и разворачивают временные госпитали. В Кремле не исключают, что России не удастся избежать карантина.

«Это неизбежно приведет к увеличению потерь. Наличие коечного фонда критически необходимо в условиях резкого роста числа больных. Важнейшая задача системы здравоохранения — дать человеку необходимое лечение, дать возможность раздышаться кислородом», — рассказал URA.RU Чепурнов.

Недавние заявления властей о контроле над ситуацией не подтвердились фактами, отметил вирусолог. «Еще меньше месяца назад Попова говорила, что никаких особых мер не понадобится, но пошло очень остро. Есть правда жизни, от нее никуда не денешься. Сколько ни заниматься магическими завываниями — это не поможет. Есть необходимые вещи — кислород, контроль сатурации крови и поддержка антибиотиками, в том числе внутривенная. Все отработано, врачи есть, но нужно, чтобы ресурсов хватало. Затишье нам грозит не скоро — только к следующему лету», — заключил ученый.

Ранее Чепурнов прогнозировал, что россиянам еще долго придется жить в условиях ограничений, вызванных распространением коронавируса. По прогнозам ученого, полного отказа от мер по борьбе с пандемией может не произойти до конца 2022 года.