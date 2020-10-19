«Ъ»: власти РФ не исключают введения карантина из-за коронавируса

Власти РФ намерены обойтись без повторного карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом. Однако, по словам знакомых с ситуацией источников, такой сценарий хоть и рассматривается как нежелательный, но полностью не исключен.
«Источники не исключают возможность введения нового локдауна по апрельскому образцу, хотя это и остается нежелательным сценарием. Поскольку ситуация с распространением коронавируса в разных регионах существенно различается, локдаун грозит прежде всего тем из них, где исчерпан или близок к исчерпанию ресурс системы здравоохранения», — пишет газета «
Другой источник издания, близкий к администрации президента, рассказал, что на недавнем совещании с участием московских чиновников представители Кремля настаивали на том, что вводить карантин не следует. Но при этом просили оценить эффект таких «мягких» ограничений, как перевод трети сотрудников компаний на дистанционный режим работы. Пока, по данным газеты, власти Москвы будут делать ставку на «убеждение граждан», а не прямые широкие запреты.
Подписывайтесь на URA.RU в