19 октября 2020

«Ъ»: власти РФ не исключают введения карантина из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка города во время карантина по коронавирусу. Курган, площадь ленина, парковка запрещена, запрещающий знак
Власти РФ не хотят возвращаться к карантину, но не исключают этот сценарий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти РФ намерены обойтись без повторного карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом. Однако, по словам знакомых с ситуацией источников, такой сценарий хоть и рассматривается как нежелательный, но полностью не исключен.

«Источники не исключают возможность введения нового локдауна по апрельскому образцу, хотя это и остается нежелательным сценарием. Поскольку ситуация с распространением коронавируса в разных регионах существенно различается, локдаун грозит прежде всего тем из них, где исчерпан или близок к исчерпанию ресурс системы здравоохранения», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на своего собеседника, имя которого не называется.

Другой источник издания, близкий к администрации президента, рассказал, что на недавнем совещании с участием московских чиновников представители Кремля настаивали на том, что вводить карантин не следует. Но при этом просили оценить эффект таких «мягких» ограничений, как перевод трети сотрудников компаний на дистанционный режим работы. Пока, по данным газеты, власти Москвы будут делать ставку на «убеждение граждан», а не прямые широкие запреты.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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