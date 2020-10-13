В России почти закончились койки для пациентов с коронавирусом

Коечный фонд для коронавирусных больных в России занят уже почти на 90%. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.
«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%», — приводит слова Гриднева на международной научно-практической конференции
По данным на 13 октября, за прошедшие сутки в России зафиксировано 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции. Это является очередным рекордом по приросту новых заболевших. Доктор биологических наук Сергей Нетесов предположил, что пандемия коронавируса продлится год-два с 60-70% вакцинированных и до 4-5 дет без вакцины.
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