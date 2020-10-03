03 октября 2020

Россия не снимет ограничения по коронавирусу до конца 2022 года

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Работа торгового центра «Мега» после карантинных мер по Covid-19. Екатеринбург, торговый центр, тц, фудкорт, карантин, шопинг, магазин, екатеринбург , еда на вынос, уличная еда, тц мега, фуд зона
В России растут показатели заболеваемости коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Частичные ограничения по коронавирусу сохранятся в России еще на один-два года. При этом нужно избежать повторного карантина и самоизоляции. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков. Но не вводить жесткого карантина — так мы положим экономику», — рассказал URA.RU Чепурнов.

Пока что ученые не знают, насколько эффективными будут вакцины в массовом применении, отметил ученый. «Результативность и длительность иммунитета при вакцинации мы не представляем. И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами. Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем», — добавил Чепурнов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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